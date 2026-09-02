Alberto Díaz Pico, durante la presentación del ciclo. - JCYL

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El V Ciclo de Recitales y Música de Cámara ofrecerá ocho conciertos en el Centro Cultural Miguel Delibes desde el próximo mes de octubre y hasta el mes de mayo, un certamen que contará con "grandes solistas y conjuntos camerísticos de referencia" que confirma la vocación del proyecto "por acercar a los ciudadanos lo mejor de la creación y la interpretación musical".

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, acompañado de la directora artística de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Lucrecia Colominas, ha presentado hoy la programación del ciclo que refleja el "compromiso decidido" de la Junta "con una cultura de excelencia y, muy especialmente, con la música como expresión artística universal".

El ciclo promoverá la colaboración con diferentes centros e instituciones culturales de referencia nacional y esta temporada se contará con dos coproducciones junto al Centro Nacional de Difusión Musical y un recital en colaboración con la Fundación Juan March.

En plena sintonía con el hilo temático que vertebra la temporada sinfónica de la OSCyL: AUDACIA, el ciclo de Recitales y Música de Cámara presentará "una gran variedad de programas con la participación de agrupaciones camerísticas de primer nivel", ha apuntado el consejero.

El ciclo comenzará el domingo 4 de octubre con Midori, una de las "grandes leyendas" actuales del violín y artista en residencia de la OSCyL. Su regreso junto a profesores de la orquesta inaugura un recorrido que va desde Haydn, Schubert y Mozart hasta algunas de las propuestas más innovadoras del panorama actual.

El 18 de octubre tendrá lugar el segundo recital, con dos "gigantes actuales" de la escuela rusa: el violinista Vadim Repin y el pianista Nikolay Lugansky, que abordarán la música de Sergei Prokofiev, compositor cuya audacia consistió en mantener una voz "propia e inconfundible" en un contexto marcado por la adversidad.

El tercer recital, el 15 de noviembre, rendirá homenaje a Manuel de Falla, con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, de la mano del pianista español Javier Perianes.

El 17 de enero tendrá lugar el cuarto recital y primera colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musical, que propone un programa "audaz" por naturaleza, articulado en torno a dos estrenos en España con la participación de la violinista Leticia Moreno, Ericson Ruiz, solista de contrabajo, y Gonzalo Grau en la percusión, que viven la audacia de apostar por la reinterpretación y la reinvención, en un homenaje a Johann Sebastian Bach.

En el quinto recital, el 21 de febrero, participará uno de los guitarristas "más brillantes de su generación", el malagueño Rafael Aguirre, que propone un programa que es, en sí mismo, "una declaración de audacia: la de borrar fronteras entre lo clásico y lo popular, y reivindicar la guitarra como instrumento universal, capaz de adecuarse a todos los repertorios".

El 7 de marzo, y en colaboración con la Fundación Juan March, la pianista Mariam Batsahvili guiará por un programa que rinde homenaje no sólo a la música compuesta por Clara Shumann, sino también a su genio programático y curatorial.

La segunda colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musical llegará el 18 de abril, con un recital protagonizado por el Trío Arbós, Premio Nacional de Música y una de las formaciones "más destacadas" del panorama camerístico español.

El octavo y último recital tendrá lugar el 23 de mayo, con el debut en el Centro Cultural Miguel Delibes de uno de los grupos de cámara "más audaces" de la actualidad: el Cuarteto Attacca, conjunto estadounidense "capaz de transitar con naturalidad entre Beethoven, la creación contemporánea, Radiohead o John Adams".

ENTRADAS Y ABONOS A LA VENTA

Se mantienen los precios de la pasada temporada, con abonos entre 90 y 120 euros para los ocho recitales, fomentando la fidelización del público a través de descuentos y precios especiales para los abonados de la OSCyL, que contarán con un descuento de más del 40 por ciento. Se contemplan descuentos para los colectivos de mayores de 65 años, desempleados, personas con discapacidad, familias numerosas, menores de 30 años y víctimas del terrorismo. Los abonos estarán a la venta del 4 de septiembre al 3 de octubre.

Además, se podrán adquirir entradas para cada uno de los recitales, con precios entre 15 y 20 euros, que estarán a la venta desde el 21 de septiembre en taquillas y en la página web del Centro Cultural Miguel Delibes . Los estudiantes de música de Castilla y León contarán con precios reducidos, a tres euros por recital, disponibles el mismo día del concierto.