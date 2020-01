Unos cien agricultores y ganaderos reivindican en Soria futuro para la profesión y "poder vivir en el campo"

Publicado 31/01/2020 13:58:36 CET

SORIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de agricultores y ganaderos sorianos ha pedido futuro y prestigio para la profesión y "poder vivir en el campo", con una concentración bajo el lema 'Por el futuro y prestigio de nuestra profesión. Que la sociedad no nos eche del campo'.

Asaja, COAG y UPA han entregado este viernes las reivindicaciones del sector agrario en la Subdelegación de Soria y en la delegación de la Junta en la capital.

Los agricultores y ganaderos han iniciado la primera oleada de movilizaciones previstas para denunciar la grave situación de falta de rentabilidad que atraviesan sus explotaciones y el "hartazgo" ante los ataques que están recibiendo, a la vez que piden políticas de apoyo a un sector que contribuye al mantenimiento del medio rural.

El representante de UPA Soria, Raúl Ramírez, ha señalado que con estas protestas se reivindica "el poder ser agricultores y que la sociedad no sea tan egoísta y piense que los pueblos no se mantienen con decretos de administraciones".

"La realidad es muy clara, los que mantenemos y vivimos en los pueblos queremos tener un sueldo y una vida digna y con la gestión que están haciendo los grandes grupos empresariales y las administraciones la España Vaciada va a ser la España que no existe", ha lamentado Ramírez.

Por parte de COAG Soria, Vidal Cervero ha incidido en que, a agricultores y ganaderos se les está "echando del medio rural" por lo que este viernes han pedido "seguir viviendo en los pueblos".

El presidente de Asaja Soria, Carmelo Gómez, ha señalado que las protestas se enfocan por el "pilar económico" y los bajos precios del producto, por los "daño de la fauna salvaje en la provincia" a las explotaciones así como para denunciar la "criminalización al sector" por parte de la sociedad."

"Se nos están criminalizando parte de la sociedad, se dice que contaminamos más que el transporte o la gran industria, pero realmente no contaminamos, es al revés, hacemos que el oxígeno se regenere" ha lamentado Carmelo Gómez, que ha recalcado que "si el campo no produce alimentos las ciudades no van a comer y sería un problema".