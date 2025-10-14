Cien euros por sobresaliente con la beca Caja Rural de Zamora para alumnos de Bachillerato de León, Valladolid y Zamora

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Zamora ha puesto en marcha la 'Beca Sobresaliente', una iniciativa dirigida a estudiantes de Valladolid, León y Zamora de primero y segundo de Bachillerato que reconoce y premia la excelencia académica.

La campaña, bajo el lema 'Tu esfuerzo tiene premio. Tu futuro, aún más', ofrece a los alumnos la posibilidad de obtener 100 euros por cada sobresaliente conseguido en el curso 2025/2026, con un máximo de 300 euros por estudiante.

Además, los participantes entrarán en el sorteo de seis viajes culturales a Roma, tres de ellos entre todos los alumnos presentados y tres más entre los mejores expedientes de cada provincia (Zamora, León y Valladolid). El sorteo se realizará ante notario.

Podrán participar studiantes de hasta 30 años matriculados en centros oficiales de Valladolid, León o Zamora, no tener suspensos en el curso 2025/2026 y serr titular de la Cuenta Joven In de Caja Rural de Zamora antes del 31 de diciembre de 2025.

Las solicitudes podrán presentarse del 30 de junio al 30 de julio de 2026, tanto online (a través de la web oficial de Caja Rural de Zamora), como presencialmente en las oficinas, aportando el expediente académico oficial en formato PDF.

"Queremos estar al lado de nuestros jóvenes, acompañándolos en su formación y premiando su dedicación, porque su talento es el futuro de nuestra sociedad", han asegurado desde la dirección de la entidad.