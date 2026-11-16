El 5 por ciento de los médicos de CyL secunda la jornada de huegla convocada a nivel estatal por SMU

VALLADOLID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por el Sindicato Médico Unido (SMU)-en una convocatoria a nivel nacional- ha tenido un seguimiento medio del cinco por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del seis por ciento en Atención Hospitalaria (252 profesionales en huelga) y del cuatro por ciento en Atención Primaria (103 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 355 facultativos de los 6.797 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 1,2 por ciento,4 médicos en huelga; Burgos, 5,6por ciento, 49 en huelga; León, 13,4por ciento, 151; Palencia, 2,3 por ciento, 8 médicos; Salamanca, 1,6 por ciento, 22 facultativos; Segovia, 5,1por ciento, 22; Soria, 0,8 por ciento, 2; Valladolid, 5 por ciento, 90 médicos; y Zamora, 1,9 por ciento, 7 médicos en huelga.