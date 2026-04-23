Cientos de leoneses reivindican en el Día de la Comunidad la autonomía para no convertirse en "tierra de sacrificio"

El V Caminu la Llibertá se ha celebrado en León para reivindicar la autonomía de la Región Leonesa en el Día de la Comunidad. - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cientos de leoneses han salido a la calle este jueves, Día de Castilla y León, para reivindicar la autonomía de la Región Leonesa en el V Caminu la Llibertá organizado por Conceyu País Llionés, junto a Xuntanza Llionesista, una iniciativa con la que se ha mostrado el rechazo de la sociedad a que León se convierta en "tierra de sacrificio".

El acto se ha realizado para defender el territorio leonés y que este no se convierta en "colonia a esquilmar" con proyectos perjudiciales para impulsados por la Junta como parques eólicos o solares en zonas sensibles, macrogranjas o plantas de biogás.

Al mismo tiempo, en el V Caminu la Llibertá numerosos leoneses han reivindicado su identidad y su futuro mientras "otros celebran una ficción" con los actos conmemorativos del Día de Castilla y León.

La concentración ha comenzado a las 12.00 horas en el inicio de Ordoño II (junto a la Plaza de Guzmán El Bueno) y ha pasado por la Plaza de Santo Domingo, Independencia, Arco de Ánimas y la Plaza de San Marcelo, donde han tenido lugar varias intervenciones.

El V Caminu la Llibertá ha incluido un "simulacro" de enterramiento del País Leonés con un féretro que ha realizado todo el recorrido y el final del acto ha estado marcado por un "halo de esperanza" respecto al futuro del territorio cuando se ha abierto el féretro para mostrar la palbra 'Lexit' y de él ha salido un león. Paralelamente, Conceyu País Llionés ha colocado una gran pancarta con las letras 'Lexit' en la Plaza Mayor que permanecerá durante todo el fin de semana.

Según ha expresado el presidente de Conceyu País Llionés, Carlos Cerra, en León el 23 de abril "nunca es festivo" porque tiene un corte reivindicativo frente a los actos que conmemoran el Día de la Comunidad, una celebración "impuesta" para los leoneses. Así, la "contrafiesta" organizada en las calles de la capital leonesa persigue que el territorio leonés tenga un presente y llegue a un futuro próspero.

"UN FUTURO PRÓSPERO Y NUESTRO"

"La autonomía está bien, por supuesto, pero a la autonomía hay que darle contenido y el contenido es la defensa del territorio; que no nos conviertan en una colonia a esquilmar, y esta tierra no es tierra de sacrificio. Esa es la lucha, pero siempre con el objetivo claro de la autonomía leonesa para tener el presente y llegar a un futuro próspero y nuestro", ha concluido.

En el inicio de la concentración también ha estado presente el alcalde de León, José Antonio Diez, que ha reiterado que siempre estará del lado de aquellos que reivindican, luchan, creen y ponen voz al sentimiento de León. "Hoy es un acto más de reivindicación, de lucha, de exigencia de lo que para nosotros ha sido un increíble agravio para esta tierra. Yo, sobre todo, soy constitucionalista, porque lo que estamos reclamando y reivindicando, ante todo, es una constitución legal y constitucional", ha apostillado.

DERECHO DE LA REGIÓN LEONESA

En esta misma línea se ha pronunciado el representante de UPL Luis Mariano Santos, que ha señalado que "hoy más que nunca" es necesario reivindicar un cambio del marco territorial y ha apelado a la unión de los leoneses para reclamar el derecho de que la Región Leonesa salga de la Comunidad.

Por último, ha precisado que, frente a otros "grandes beneficiados" de la autonomía, León, Zamora y Salamanca son las tres provincias "tremendamente perjudicadas" en los últimos 40 años; han perdido mucha población y la sociedad es envejecida, además encontrarse en un escenario económico que mira al futuro desde un marco de dificultades.