Cientos de participantes y decenas de coches se reunirán este domingo en la V Retroclásica La Virgen del Camino (León)

El Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León, acoge la presentación de la V Retroclásica La Virgen del Camino. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de participantes y decenas de coches clásicos se reunirán este domingo día 7 en torno a la V Retroclásica La Virgen del Camino (León), una cita que se consolida tras cuatro ediciones y que se celebrará en el contexto de las fiestas patronales.

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez, ha expresado el apoyo de la Diputación de León a esta iniciativa y ha deseado "un gran éxito" en la presente edición.

El organizador de la Retroclásica, Carlos Jesús Martínez Caballero, ha explicado que desde la primera edición de la Retroclásica se pretende fomentar la "pasión" por los coches clásicos y la cultura del automóvil. "La gente joven siempre tiene buenos recuerdos de sus abuelos y la gente mayor siempre tiene recuerdos de sus primeros coches", ha apuntado.

Asimismo, ha señalado que "como estrella invitada" en la actual edición estará presente Javito Rivas, influencer del mundo del motor, monologuista y cómico, que protagonizará un monólogo en las instalaciones del frontón cubierto de la Virgen del Camino.

La V Retroclásica La Virgen del Camino empezará a las 10.00 horas con una exposición de vehículos. Además, habrá un mercadillo retro con artesanía y a las 13.00 horas se realizará una ruta por las localidades vecinas al municipio de Valverde. En torno a las 14.30 horas habrá una comida popular y posteriormente un bingo, para concluir la jornada con el monólogo de Javito Rivas y la entrega de premios.

Carlos Jesús Martínez ha recalcado que desde la primera edición de la Retroclásica se ha pretendido fomentar que se acerquen personas de otras provincias y el evento se vaya consolidando como una cita de carácter nacional. En este sentido, ha precisado que cada año hay participantes procedentes de Galicia, Asturias, Cantabria e incluso Andalucía.

PARTICIPACIÓN.

Respecto a la participación de la Retroclásica, ha indicado que tiene un coste de diez euros que incluyen una camiseta del evento, una placa conmemorativa, la comida, una consumición, la participación en el bingo y un pequeño obsequio.

Además, se trata de un evento solidario, ya que se realiza un sorteo de una bicicleta cuya recaudación está destinada a la esclerosis múltiple, una enfermedad "poco reconocida".

Por su parte, el alcalde de Valverde de la Virgen, David Fernández, ha explicado que la Retroclásica permite "recordar a esos coches de toda la vida" y acercarlos a los jóvenes. Además, ha animado a los leoneses a participar en las fiestas de La Virgen del Camino, que incluyen actividades como la lucha leonesa o conciertos musicales.

Finalmente, la presidenta de Esclerosis Múltiple de León, Lorena López, ha tenido palabras de agradecimiento por dar visibilidad a una asociación y a una enfermedad que "necesitan de estos altavoces" y ha precisado que el dinero recaudado se destina al Centro de Atención Integral que la entidad tiene en León.