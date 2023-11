Cientos de salmantinos piden bajo la lluvia la reapertura del tren de la Ruta de la Plata

SALAMANCA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cientos de salmantinos se han concentrado, a medio día y bajo la lluvia, en la Plaza Mayor de la ciudad para pedir la reapertura del tren Ruta de la Plata, con especial incidencia en el tramo que comprende entre Plasencia y Astorga.

"No podemos aceptar el año 2050 para ver en funcionamiento el ferrocarril Ruta de la Plata, el futuro del oeste peninsular está en juego; nuestro límite es 2040 ara que toda la línea ferroviaria esté completada entre Plasencia y Astorga", ha señalado el portavoz de la plataforma Corredor Oeste Ruta de la Plata, José María Alonso, durante la lectura del manifiesto.

"Instamos al Gobierno de España a pedir a Europa la inclusión del tramo Plasencia-Astorga dentro de la Red Básica Ampliada de la Red Transeuropea de Transportes", ha añadido antes de pedir también "certidumbres" y "no solo un estudio de viabilidad que terminaría de realizarse en 2026".

"Queremos una apuesta real, el oeste peninsular lleva 40 años esperando y despoblándose, no queremos esperar 30 años más, no queremos un este completamente desarrollado y un oeste siempre en vías de desarrollo", ha continuado durante una lectura del manifiesto en la que ha remarcado que "el oeste peninsular se ha unido desde Gijón a Sevilla, Cádiz y Huelva, y debe de ser el comienzo y no el fin de este movimiento que tiene como objetivo recuperar el tren".

Así lo ha señalado en un acto que ha contado, entre los presentes, con representantes institucionales como el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, el presidente de la Diputación Provincial, Javier Iglesias, el presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, Benjamín Crespo, el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, y diputados y senadores nacionales por Salamanca del Partido Popular y del Partido Socialista como José Antonio Bermúdez de Castro y David Serrada, respectivamente.