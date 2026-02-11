Se cierran los parques municipales de Ponferrada (León) y los accesos al río Sil

Parque del Temple de Ponferrada (León). - EUROPA PRESS

PONFERRADA (LEÓN), 11 (EUROPA PRESS)

Los parques municipales de Ponferrada (León) se cerrarán al medio día de este miércoles y los accesos al río Sil ya se han cerrado a causa de las consecuencias del temporal.

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Ponferrada procederá al cierre de los parques municipales a partir de las 12.00 horas debido a las fuertes rachas de viento previstas, según han informado fuentes municipales.

Además, a causa de la crecida del caudal, se han cerrado los accesos al río Sil en la senda que transcurre desde la pasarela del Puente del Ferrocarril hasta la antigua fábrica de bloques de hormigón de Martínez Núñez, así como la senda comprendida entre el barrio de las Quintas y el Puente Boeza.