Cierre temporal de la Herrería de Compludo (León) por las recientes tormentas

Archivo - Imagen de la Herrería de Compludo, en el término munocipal de Ponferrada (León). - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - Archivo

PONFERRADA (LEÓN), 18 (EUROPA PRESS)

La Herrería de Compludo, en el municipio de Ponferrada (León), permanecerá cerrada al público durante las jornadas de hoy y mañana por trabajos de mantenimiento motivados por los efectos de las recientes tormentas y la acumulación de material arrastrado por el agua.

Durante estos días se realizan labores de limpieza y puesta a punto de los canales y conductos de acceso al monumento, con el fin de evitar daños en el mecanismo y garantizar su correcto funcionamiento.

Está previsto que la Herrería de Compludo reabra con normalidad el próximo sábado, día 20 de junio.