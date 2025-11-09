Un ciervo llega hasta el centro de Zamora y se cuela en el aparcamiento de San Martín

ZAMORA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un ciervo se ha metido en el aparcamiento de San Martín, en el centro de de Zamora, cuyos servicios municipales buscan junto a la Junta de Castilla y León la mejor solución para sacar al animal sin comprometer la seguridad.

Antes de introducirse en el aparcamiento, el cérvido ha recorrido parte de la ciudad, donde se le ha avistado a la carrera por el centro del bosque de Valorio y la calle del Doctor Fleming, como han informado vecinos en varias llamadas al 1-1-2 entre las 14.57 y las 15.10 horas.

Tras colarse el animal en el aparcamiento de San Martín, sin que se hayan producido daños, el Ayuntamiento ha informado de que ha puesto en marcha un dispositivo en el que participan los veterinarios municipales y la Junta para tratar la situación y dar con la "mejor solución para el animal", todo ello sin que se comprometa la seguridad.