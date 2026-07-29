Cinco aviones, tres helicópteros y siete brigadas del Miteco trabajan en cuatro fuegos en CyL

Medios del Miteco desplazados a incendios de Castilla y León. - MITECO

VALLADOLID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cinco aviones, tres helicópteros y siete brigadas del Ministerio para la Transición Económica y el Reto Democrático (Miteco) trabajan en cuatro incendios activos en Castilla y León.

En concreto, tres aviones, dos helicópteros, tres brigadas helitransportadas y un equipo de evaluación y asesoramiento en incendios forestales trabajan en el incendio de Burgohondo (Ávila).

Además, a los incendios recientemente declarados de índice de gravedad potencial (IGR) 2 se encuentran trasladados un avión anfibio y un helicóptero en el caso de Fermoselle (Zamora) y una brigada en el de San Cipriano del Condado, en el término de Vegas del Condado (León).

Asimismo, a otro fuego activo en Vega de Espinareda (León) se han desplazado un avión y otras dos brigadas helitransportadas.