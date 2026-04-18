Cinco detenidos tras hacerse pasar por operarios para robar cobre en Valladolid

Cinco detenidos tras hacerse pasar por operarios para robar cable de cobre a plena luz del día en Valladolid - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a cinco hombres como presuntos autores de un delito de hurto tras ser sorprendidos mientras robaban cable de cobre en arquetas de telecomunicaciones en el centro de la ciudad. El cable que habían cortado alcanza un valor de 9.000 euros y las reparaciones de los daños ocasionados ascienden a 25.000 euros.

La actuación tuvo lugar en la mañana del viernes después de que un responsable de una empresa de telecomunicaciones alertara a los investigadores del Grupo I de la Policía Nacional de la Comisaría de Delicias.

El alertante había denunciado durante este año varias sustracciones de cableado de telecomunicaciones de cobre, que actualmente se encuentra en desuso y que cuando se disponían a retirarlo en una ubicación concreta, se percataban que había sido robado.

Por ese motivo cuando por casualidad este hombre vio que había varias personas, a quienes no conocía, mientras manipulaban una arqueta de telefonía a las 11.00 horas en la calle Verbena dio inmediatamente la voz de alarma y llamó a los agentes de Policía Nacional.

Al lugar se desplazaron rápidamente los agentes del Grupo I y localizaron a dos hombres que trabajaban en el interior de la arqueta pertrechados con herramientas y vestimentas como si fueran trabajadores de una empresa de telecomunicaciones.

Los agentes procedieron a su identificación y a preguntarles qué hacían allí, a lo que los dos individuos empezaron a manifestar respuestas "incoherentes con evidentes síntomas de nerviosismo", según han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los hombres intentaron engañar a los policías al decir que eran una cuadrilla de trabajo itinerante, que acababan de ser contratados para realizar trabajos en Valladolid y que venían de fuera, sin recordar dénde estaban alojados.

Tras requerir el apoyo de dotaciones de Policía Nacional uniformadas pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano, los agentes realizaron una requisa por las inmediaciones donde localizaron a otros tres hombres en una arqueta en la calle Don Sancho en las mismas condiciones que los dos primeros.

En esta ocasión los tres identificados manifestaron trabajar para otra compañía de telefonía móvil distinta a la que habían dicho los primeros y que venían de Bilbao para acometer trabajos en Valladolid.

Junto a la arqueta en la que supuestamente trabajaban había una furgoneta con diferentes herramientas y en cuyo interior había ropa de los cinco individuos, así como herramientas específicas.

DETENCIONES

Los agentes de Policía Nacional requirieron la presencia del responsable que había dado la voz de alarma, y cuando accedieron a las arquetas verdaderos trabajadores de la empresa, pudieron localizar diferentes tramos de cable de cobre cortado y preparado para ser robado.

Igualmente, los cinco hombres tenían herramientas específicas para la sustracción del cable, tales como dos máquinas de tiro que se emplean para extraer el cableado y habían balizado una de las arquetas para señalar que trabajaban en ella como si de operarios de una empresa se tratase, lo que junto a su vestimenta hacia más real su tapadera para acometer el robo impunemente a plena luz del día.

Los cinco hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito de hurto y trasladados a las dependencias de la Policía Nacional, junto con la furgoneta que usaban, donde se ha dado continuidad a las pesquisas policiales.

De los cinco detenidos a dos de ellos les constan otras detenciones por hechos similares en Cataluña y toda la investigación apunta a que se trata de un grupo de delincuentes itinerantes especializados en la sustracción de cable de cobre.

Además, se da la circunstancia de que podrían estar implicados en otros hechos similares denunciados en la región en fechas recientes, por lo que no se descarta que pudieran ser imputados como presuntos autores de otros robos.

El responsable de la empresa de telecomunicaciones ha presentado la denuncia por el material sustraído, así como por los desperfectos ocasionados, que son 270 metros de cable de cobre cortados, valorados en 9.000 euros, 1.500 metros de cable de fibra dañado, y una reparación que ascenderá a un importe de 25.000 euros.

Finalmente, los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente que ha decretado su libertad.