Cinco heridos en un accidente entre dos turismos en la N-VI en Ponferrada

Gráfico elaborado por el 112 con datos del accidente en la N-VI en Ponferrada - @112CYL

PONFERRADA (LEÓN), 4 (EUROPA PRESS)

Cinco personas de entre 24 y 34 años han resultado heridas como consecuencia de un accidente de circulación en el que se han visto implicados dos turismos registrado esta noche en la N-VI a su paso por Ponferrada (León).

Según los datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112, los hechos han ocurrido en torno a las 20.18 horas del miércoles 3 de septiembre cuando un alertante informó del accidente de dos turismos en la N-VI en Ponferrada y comunicó que había una mujer joven atrapada en el interior de uno de los vehículos.

El 1-1-2 dio aviso del accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de León, a los Bomberos de Ponferrada y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que envían una unidad medicalizada de emergencias (UME) y dos ambulancias soporte vital básico (SVB) para atender a los heridos.

Los Bomberos se encargaron de liberar a la víctima atrapada, y emergencias sanitarias atendió a cinco heridos, dos mujeres de 25 y 34 años y tres varones de 24, 27 y 31 años, que fueron trasladados posteriormente al Hospital de El Bierzo.