Cinco heridos en una colisión entre dos turismos en Villalpando (Zamora)

ZAMORA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han sido trasladadas al Hospital de Benavente tras haber resultado heridas en una colisión entre dos turismos a la altura del número 24 de la Carretera de Zamora, en Villalpando (Zamora), según ha informado el 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar momentos antes de las 13.44 horas de este viernes, cuando la sala de operaciones ha recibido una llamada que informaba de la colisión y solicitaba asistencia sanitaria para cinco personas que habían resultado heridas.

La sala del 112 ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Tráfico de Zamora y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una UVI móvil, un equipo médico de Villalpando y dos ambulancias soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a cinco personas, cuatro mujeres de 30 y 31 años que han sido trasladadas en ambulancia soporte vital básico al Hospital de Benavente y un varón de 22 años que ha sido evacuado en UVI móvil al mismo centro asistencial.