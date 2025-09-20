Cinco heridos, entre ellos un bebé y dos niños, en un accidente en Villar de Peralonso (Salamanca)

SALAMANCA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 30 años, un hombre de 32, un bebé y dos niños de tres y cuatro años han resultado heridos en la salida de vía y posterior vuelco de un turismo en el kilómetro 44 de la CL-517, en Villar de Peralonso (Salamanca), según datos del centro de emergencias 112 de Castilla y León recogidos por Europa Press.

El siniestro tuvieron lugar sobre las 22.57 horas del viernes, momento en el que la sala de operaciones del centro de emergencias recibió una llamada que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para cinco personas que habían resultado heridas y alguna de ellas se encontraba atrapada en el interior del vehículo.

El 112 informó a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil, una UEnE, dos ambulancias soporte vital básico y un equipo médico de Vitigudino. Posteriormente se anuló la UVI móvil al no ser necesaria.

En el lugar, el personal sanitario atendió a cinco personas, una mujer de 30 años que fue trasladada en la Unidad Enfermerizada de Emergencias al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y un bebé de meses, un niño de 4 años, una niña de 3 y un varón de 32 años que fueron trasladados en ambulancia soporte vital básico al mismo centro asistencial.