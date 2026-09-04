Cinco heridos, tres de ellos menores, en la salida de vía de un turismo en Arcos de Jalón (Soria)

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SORIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas, tres de ellas menores de entre siete y diez años, en la salida de vía de un turismo que ha dado vueltas de campana en el kilómetro 159 de la autovía A-2, sentido Madrid, a la altura de Arcos de Jalón (Soria), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 16.32 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que alertaban del accidente.

El 112 ha dado aviso de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Soria, a los Bomberos de la Diputación de Soria y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado un helicóptero medicalizado (HEMS), dos ambulancias de soporte vital básico (SVB) y personal sanitario de Punto de Atención Primaria (PAC) de Arcos de Jalón.

Los heridos han podido salir del vehículo por sus propios medios por lo que no ha sido necesaria la actuación de bomberos.

En el lugar, los organismos de emergencias han atendido a cinco personas heridas, dos mujeres de unos 45 y 55 años, y tres menores de entre siete y diez años.

Las dos mujeres y dos niñas de unos diez años han sido trasladadas al Complejo Asistencial de Soria en dos ambulancias, acompañadas por el equipo médico del Punto de Atención Continuada de Arcos de Jalón. Por otra parte, un varón menor ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.