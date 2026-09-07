Cinco heridos, tres de ellos trasladados al hospital, tras el vuelco de un turismo en el Valle de Losa (Burgos)

Archivo - Helicóptero medicalizado. - JCYL - Archivo

BURGOS, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas, tres de ellos hospitalizados, tras el vuelco de un turismo en el punto kilométrico 29 de la BU-550, dentro del término municipal del Valle de Los (Burgos).

Los hechos se han produdico a las 12.52, momento en el que el 1-1-2 dio aviso del accidente a Guardia Civil y Emergencias Sanitarias - Sacyl que envía un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.

Los facultativos han atendido a dos varones de unos 30 años, a quienes se ha dado de alta en el lugar; y a otros tres de edades comprendidas entre los 16 y los 26 años, a quienes han trasladado la ambulancia de soporte vital básico al hospital de Basurto (Vizcaya).