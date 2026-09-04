Cinco municipios de Soria adelantan el inicio del curso escolar a este lunes

SORIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los centros de Educación Infantil y Primaria de Ólvega, Ágreda, Arcos de Jalón, Duruelo de la Sierra y San Leonardo de Yagüe inaugurarán el curso escolar 2026-2027 de Soria este lunes, 7 de septiembre, con 866 alumnos (datos provisionales).

El CEIP Sor María Jesús de Ágreda inicia el curso con 279 alumnos (73 de Infantil y 206 de Primaria) mientras el CEIP Virgen de Olmacedo, en Ólvega, con 282 (cinco del primer ciclo de Infantil, 70 de Infantil y 207 de Primaria).

El CRA El Jalón (en su sede de Arcos) con 123 (35 de Infantil y 88 de Primaria); el CEIP Santo Cristo de las Maravillas de Duruelo de la Sierra con 29 (7 del primer ciclo de Infantil, 5 de Infantil y 17 de Primaria); y el CEIP Mª Eugenia Martínez del Campo de San Leonardo de Yagüe con 153 (23 de Infantil y 130 de Primaria).

El inicio se adelanta en estos centros debido a las modificaciones aprobadas en la provincia de Soria al calendario escolar general de la Comunidad, según han informado desde la delegación de la Junta en Soria.

El martes 8 de septiembre también anticiparán el inicio de las clases a la fecha general ordinaria establecida para el comienzo del curso, fijada para el próximo miércoles día 9, 4.528 alumnos (datos provisionales). Se trata de los alumnos correspondientes a los centros de Educación Infantil y Primaria de Soria capital (3.576: 151 de primer ciclo de E.I., 925 de E.Infantil y 2.500 de E.Primaria).

También de Almazán (485 alumnos: 20 de primer ciclo de E.I., 145 de E. Infantil y 320 de E. Primaria) y el CEIP Gerardo Diego de Golmayo (358 alumnos: 4 de primer ciclo de E.I., 100 de E. Infantil y 254 de E. Primaria).

Inician el curso en el el CRA Pinares Altos, con alumnado en Molinos de Duero y Vinuesa (60 alumnos: 15 de E. Infantil y 45 de E. Primaria); y el CRA Río Izana, con alumnado de Quinata Redonda y Tardelcuende (49 alumnos: 13 de E. Infantil y 36 de E. Primaria).

El martes también comienzan las clases en el Centro de Educación Especial Santa Isabel, con 61 alumnos (48 de Educación Básica Obligatoria y 13 de Formación para la Transición a la Vida Adulta).

El miércoles 9 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar según el calendario general aprobado para la Comunidad, comenzarán las clases de Infantil y Primaria en los centros del resto de la provincia.