'Cir&Co 2026' concluye una edición de "éxito" con más de 55.000 espectadores

'Cir&Co 2026' Concluye Con 55.000 Espectadores Que Han Llenado Todos Los Aforos Con Una Programación Más Accesible Y Abierta Al Público - JCYL

VALLADOLID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El XIV Festival Internacional de Circo de Castilla y León concluye con más de 55.000 espectadores que han llenado todos los aforos tras cuatro jornadas en las que se han desarrollado 225 actividades de artes escénicas en la ciudad de Ávila y siete localidades de la provincia.

La respuesta del público "revalida el éxito de ediciones anteriores", ha destacado la Junta a través de un comunicado recogido por Europa Press, una edición marcada por nuevos espectáculos de medio y gran formato, de calidad contrastada y con representación de todas las disciplinas circenses: malabares, equilibrios, aéreos, clown y acrobacias.

El Ejecutivo autonómico también ha destacado la alta participación del público dentro de los espectáculos, que ha sido muy notable, lo que ofrece un dato importante que avala la programación que se ha desarrollado.

En su visita al Festival, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, confirmó que el Festival ha aumentado un diez por ciento el presupuesto, lo que va a permitir "mejorar en la calidad y variedad de espectáculos, apostando por la innovación y el talento en la creación artística con propuestas y montajes novedosos", como en esta edición, donde se ha disfrutado de un estreno nacional y siete espectáculos de estreno que nunca se han visto en Castilla y León.

Este año la programación ha presentado 225 actividades en 4 días, con 26 compañías de las cuales 10 han sido internacionales con representación de 13 países (Francia, Grecia, Portugal, Bélgica, Ucrania, Hungría, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, México, Japón y España), dentro de la apuesta de la consejería, de consolidar a Ávila y a Castilla y León como un escenario privilegiado donde disfrutar de lo mejor del circo contemporáneo a nivel mundial, con espectáculos de gran calidad e innovación.

Como declaró el consejero "este año se ha configurado una programación más accesible y abierta al público, con espectáculos de medio y gran formato", lo que ha permitido que los espectáculos hayan llenado sus aforos de familias completas, que han podido disfrutar de las novedades presentadas en 'Cir&Co 2026', convirtiendo a Ávila en epicentro nacional e internacional de las artes escénicas y circenses, como emblema de la cultura de la Comunidad y ejemplo dentro de la oferta de turismo cercano, seguro y de calidad que representa a Castilla y León.

'CIR&CO' EN LA PROVINCIA

Además, desde la Junta y en colaboración con la Diputación de Avila se ha realizado un esfuerzo especial en la extensión del Festival, para llegar hasta siete localidades de la provincia, dentro del compromiso con el medio rural, con programación en Piedrahita, Casavieja, Madrigal de las Altas Torres, Burgohondo, El Arenal, Mombeltrán y Navalperal de Pinares, que han podido disfrutar de variados espectáculos de artes escénicas, fomentando el turismo en las localidades que han acogido los espectáculos y sus entornos cercanos, apoyando de esta manera a localidades que este año se han visto afectados por los incendios.

'Cir&Co 2026' concluirá esta noche con el espectáculo, estreno en España, 'Karkaäns' de la compañía francesa Cir. Cirque Asymétrik. Un espectáculo itinerante de circo contemporáneo en el que confluyen circo, teatro y música, cuya salida está prevista a las 22:00 horas desde el Paseo de San Vicente.