El Circuito de Triatlón Diputación de Palencia contará con seis pruebas que se desarrollarán entre junio y septiembre

Presentación de la prueba. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Circuito de Triatlón Diputación de Palencia contará este año con seis pruebas que se desarrollarán entre junio y septiembre en otras tantas localidades de la provincia.

Este circuito, que cumple ya 14 años, está coordinado por el Servicio de Deportes de la Institución Provincial, junto con la Federación de Triatlón de Castilla y León, aunque las distintas pruebas son organizadas de forma autónoma por los diferentes clubes y ayuntamientos para, de este modo, potenciar y dar un mayor auge al programa, tal y como ha explicado el diputado El diputado de Deportes, Eduardo Tejido, durante la presentación del circuito.

En este sentido, desde la Diputación han destacado que con la organización de este circuito pretende, por un lado, colaborar con los organizadores de las distintas pruebas y, por otro lado, difundir el conocimiento de nuestra provincia, gracias a la práctica deportiva, pues son muchos los deportistas y acompañantes que van a descubrir zonas de la provincia que quizás desconozcan.

La edición 2026 contará con seis pruebas que se disputarán entre los meses de junio u septiembre. Las fechas de las competiciones serán: 13 de junio en Aguilar de Campoo, 11 de julio en Astudillo, 18 de julio en Dueñas, 1 de agosto en Boadilla del Camino, 29 de agosto en Lantadilla y 6 de septiembre en Villamuriel de Cerrato.

En las competiciones pueden participar todos deportistas que lo deseen y formalicen su inscripción a través de la Federación de Triatlón de Castilla y León o en el portal de deportes de la Diputación de Palencia. Las categorías en las que se dividirán los participantes, según su edad son Junior, Sub 23, Veteranos I, Veteranos II y Veteranos III, detalla la institución provincial a través de un comunicado.

La clasificación general absoluta engloba a todos los participantes por orden de llegada, independiente de su categoría. También habrá clasificación por equipos en cada prueba, teniendo que finalizar al menos tres triatletas del equipo, cuyos tiempos serán los tenidos en cuenta.

Para la puntuación general del circuito, cada triatleta obtendrá los puntos que le correspondan por su posición en la clasificación oficial de la competición. En aquellas competiciones donde haya una prueba de promoción paralela, esta no puntuará para el circuito, pero si computarán de cara a sumar número de participaciones para el obsequio final.

Para optar a la clasificación general del circuito, el corredor debe tomar parte al menos en cuatro de las pruebas que conforman el Circuito. En el caso de haber participado en más de cuatro pruebas, únicamente se tendrán en cuenta los cuatro mejores registros.

Al finalizar el circuito se entregará un trofeo al primero de cada categoría (tanto masculina como femenina), así como al equipo vencedor (masculino y femenino). El primer clasificado de cada categoría recibirá un vale de 50 euro para material deportivo en un comercio palentino.

Este año, a los triatletas que participen en al menos cuatro de las pruebas, se les bonificará con el 50 por ciento del precio de cada prueba del próximo curso.

La entrega de todos los premios y recuerdos tendrá lugar en un acto que se organizará en Palencia el último trimestre del año.