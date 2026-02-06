La cirugía veterinaria en España está "a un nivel máximo" y el tratamiento oncológico es uno de los principales retos

La rectora de la ULE, Nuria González (centro); la presidenta de Secive, Juana Dolores Carrillo (izquierda) y el director del Hospital Veterinario de la ULE, José Antonio Rodríguez-Altonaga, en el XXX Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Veterinaria - EUROPA PRESS

LEÓN, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director del Hospital Veterinario de la Universidad de León (ULE), José Antonio Rodríguez-Altonaga, ha manifestado este viernes que la cirugía veterinaria está "a un nivel máximo" en España y uno de los principales retos es avanzar en la cirugía y los tratamientos oncológicos.

Según ha explicado, la sociedad cada vez demanda tratamientos más avanzados para sus animales de compañía y los mejores resultados y, en este contexto, la cirugía veterinaria en los últimos 10 o 15 años ha experimentado un avance "exponencial" y se aplican los mismos tratamientos y técnicas que en cirugía humana.

Ello permite que la longevidad de los animales de compañía haya experimentado un fuerte crecimiento, de modo que los animales viven muchos años y son tratados "en las mejores condiciones".

José Antonio Rodríguez-Altonaga se ha pronunciado de este modo en la inauguración del XXX Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Veterinaria (Secive), uno de los encuentros científicos más relevantes en el ámbito de la cirugía veterinaria de pequeños y grandes animales que reúne en León capital a más de 300 participantes.

El encuentro, según ha destacado, aborda las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, un ámbito en le que se han producido notables avances en los últimos años. "Antes hacíamos una laparotomía, es decir, abríamos el abdomen, y ahora hacemos cirugía laparoscópica. Lo mismo que se hace en cirugía humana", ha concretado.

SEGUIR INVESTIGANDO

Del mismo modo, el diagnóstico por imagen complementado con la cirugía es algo que también está muy actualizado, mientras que es necesario seguir trabajando en numerosos problemas y enfermedades que todavía no tienen una solución "clara" como la cirugía oncológica, que supone, combinada con la quimioterapia y la radioterapia, un área en el que es necesario seguir investigando y aplicar las últimas terapias.

El acto inaugural del Congreso también ha contado con la presencia de la presidenta de la Sociedad Española de Cirugía Veterinaria, Juana Dolores Carrillo, que ha coincidido con Rodríguez-Altonaga en que la cirugía veterinaria "ha avanzado muchísimo".

TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTOS "MUCHO MEJORES"

Al respecto, ha precisado que la cirugía de mínima invasión cada vez es un acto más frecuente en los centros hospitalarios, las técnicas quirúrgicas y los equipamientos son "mucho mejores" y los cirujanos veterinarios cada vez tiene "muchísimo más peso".

Por su parte, la rectora de la ULE, Nuria González, ha destacado que el Congreso que acoge la ULE convierte a la Facultad Veterinaria leonesa en el epicentro de la cirugía veterinaria en España y supone una oportunidad para los profesionales del sector para compartir experiencias, formarse y seguir avanzando en innovación.

En el XXX Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Veterinaria participan especialistas, clínicos y cirujanos veterinarios que compartirán conocimientos, avances técnicos y experiencias prácticas. El programa aborda áreas clave como cirugía ortopédica y traumatología, cirugía de tejidos blandos, odontología y cirugía equina, así como técnicas avanzadas aplicadas a pequeños animales, exóticos y caballos.