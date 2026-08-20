El CIS-DRS de La Bañeza impulsa una red de laboratorios para identificar oportunidades de los municipios del entorno. - AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA (LEÓN)

LA BAÑEZA (LEÓN), 20 (EUROPA PRESS)

La Bañeza (León) avanza en la implantación del Centro de Innovación Social para el Desarrollo Rural Sostenible (CIS-DRS), entre cuyos principales objetivos figura la creación de una red de laboratorios (LAB) con el fin de identificar las necesidades y oportunidades económicas para los municipios del entorno.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, ha visitado dicho centro y su zona de influencia, un proyecto en el que se viene trabajando desde hace más de seis años y que afronta ahora una nueva etapa centrada en su implantación y desarrollo.

Durante la visita, Diego, acompañado por el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera de Blas, y la teniente de alcalde, Elena Bailez, ha conocido de primera mano el trabajo que desarrolla el equipo técnico del centro, que desde el Ayuntamiento de La Bañeza se encargará de impulsar esta nueva fase y de preparar el desarrollo de los diferentes Laboratorios de Innovación Social (LAB) que se desplegarán en distintos municipios del entorno.

El proyecto lleva ya tres años de actividad y tiene como objetivo convertir la innovación, la colaboración y el trabajo en red entre los distintos agentes del territorio en herramientas para impulsar el desarrollo económico y social del medio rural, generar nuevas oportunidades y contribuir a afrontar el reto demográfico.

El delegado territorial ha comprobado cómo el CIS-DRS trabaja en la identificación de necesidades, oportunidades y proyectos que permitan generar actividad económica, fomentar el emprendimiento y el empleo y aprovechar los recursos y capacidades existentes en los territorios rurales.

El centro promueve la colaboración entre administraciones públicas, empresas, entidades sociales, universidades, centros tecnológicos y otros agentes del territorio, con una clara vocación de cooperación y trabajo en red. Así se lo ha trasladado el equipo técnico responsable, dirigido por Begoña Ferrero, junto a Marta Ferrero, responsable del área de Medio Ambiente, y Susana García, responsable de Mujer Rural, además del apoyo de asesoramiento externo.

Una de las principales líneas de actuación del CIS-DRS es la creación de una red de Laboratorios de Innovación Social (LAB), concebidos como espacios de trabajo en los que son los propios territorios los que identifican sus retos y oportunidades y participan en la búsqueda de soluciones adaptadas a sus características y necesidades.

TRASCIENDE EL ÁMBITO MUNICIPAL

De esta manera, el proyecto trasciende el ámbito estrictamente municipal y extiende su actividad a distintos municipios y comarcas del entorno de La Bañeza, favoreciendo la cooperación y el desarrollo de iniciativas compartidas.

El trabajo se articula en torno a diferentes áreas de conocimiento consideradas estratégicas para el desarrollo de los territorios rurales, entre ellas la mujer rural, el turismo rural sostenible, la economía naranja, la silver economy, el medio ambiente y el emprendimiento. Estas áreas permiten orientar la identificación de necesidades y oportunidades en los diferentes LAB y favorecer el diseño de proyectos adaptados a la realidad de cada territorio, aprovechando sus recursos, capacidades y potencialidades.

El CIS-DRS de La Bañeza forma parte, además, de una estrategia más amplia de cooperación territorial y transfronteriza con Portugal, orientada a compartir experiencias, conocimiento y proyectos para afrontar conjuntamente desafíos como el reto demográfico y la generación de nuevas oportunidades en los territorios rurales.

En este contexto, el proyecto cuenta con financiación de la Junta de Castilla y León y con fondos europeos procedentes del programa INTERREG. La Administración autonómica destinó inicialmente 150.000 euros a la creación de los tres Centros de Innovación Social de La Bañeza, Puebla de Sanabria y Ciudad Rodrigo y posteriormente aprobó otros 150.000 euros para avanzar en su consolidación, incluyendo la incorporación de personal técnico.

A estas aportaciones se suman 600.000 euros obtenidos a través de INTERREG para el desarrollo del proyecto 0387_INNOVATION_SOCIAL_3_E, parte de cuya financiación permitirá abordar esta nueva fase de implantación y el despliegue de las actuaciones previstas.

Durante la visita, Eduardo Diego ha puesto en valor que iniciativas como el CIS-DRS demuestran que la innovación también puede y debe estar al servicio del medio rural, aprovechando el talento, los recursos y las capacidades existentes en los territorios para generar nuevas oportunidades.

"Este centro representa una manera diferente de abordar el desarrollo rural: escuchando al territorio, conectando a quienes pueden aportar soluciones y convirtiendo las necesidades en oportunidades. La innovación puede y debe contribuir a transformar nuestros pueblos y comarcas", ha señalado el delegado territorial.

Por su parte, el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, ha agradecido el apoyo de la Junta y del resto de administraciones que han contribuido al desarrollo del proyecto y ha destacado la importancia de "poner los medios públicos al servicio de la iniciativa privada, entre todos, de manera eficiente y buscando la dinamización de toda la comarca".

La nueva fase del CIS-DRS permitirá consolidar el trabajo desarrollado hasta ahora y avanzar en la implantación de los distintos LAB, reforzando la colaboración entre municipios y agentes del territorio y orientando la innovación hacia proyectos concretos que contribuyan al desarrollo económico y social de La Bañeza y su entorno.