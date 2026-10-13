La Cistérniga regresará el día 24 al Siglo de Oro con la recreación de la boda entre Rodrigo Cortés e Inés de Vargas

VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio vallisoletano de La Cistérniga acogerá el próximo 24 de octubre la primera recreación histórica de la boda entre Rodrigo Calderón y Doña Inés de Vargas celebrada en 1601, una jornada en la que más de un centenar de vecinos retrocederán al Siglo de Oro para recordar este acontecimiento, según ha informado la organización en un comunicado.

La celebración, que se enmarca dentro del 175 aniversario de la emancipación de la localidad de la ciudad de Valladolid, rememora el enlace acontecido el 5 de marzo de 1601 en la antigua iglesia de San Ildefonso entre el marqués de Sieteiglesias y secretario del Duque de Lerma y Doña Inés de Vargas, un acontecimiento que produjo revuelo al negar la prometida dos veces en el altar su intención de casarse.

La programación arrancará a las 11.00 horas en la Plaza Mayor con actividades infantiles como gymkana, talleres y cuentacuentos organizados por la Asociación Cultural y Lúdica 'Los Torrijas' y la Asociación Juvenil Saiano, además de propuestas para mayores como la preparación de sopas de ajo.

Posteriormente, a las 18.00 horas, partirá la comitiva nupcial desde el Teatro Municipal 'La Nave' en dirección a la Plaza Mayor a través de la Avenida Real.

Durante el trayecto se representarán escenas teatralizadas, jotas castellanas, espigadoras y danza cortesana, con la presencia de personajes históricos como los reyes Felipe III y Margarita de Austria, el Duque de Lerma, Catalina de la Cerda, Juan de Tasis o Pedro Fernández de Castro.

Una vez en la Plaza Mayor, una veintena de actores protagonizará la recreación del enlace real y la negativa de la novia.

Tras la ceremonia, la jornada continuará con un banquete animado por actuaciones musicales, bailes y sopas de ajo castellanas, para concluir a las 22.00 horas con un espectáculo pirotécnico en el entorno de 'La Jicarilla'.

La iniciativa, impulsada desde febrero por grupos vecinales de música, vestuario, historia y teatro, cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de La Cistérniga y la Diputación de Valladolid, la colaboración de los ayuntamientos de Olmedo y Renedo de Esgueva, así como con la participación de 36 establecimientos comerciales y hosteleros de la localidad.