Imagen aérea nocturna de las atracciones mecánicas infantiles navideñas en León capital en años anteriores. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de León contará con 16 atracciones mecánicas infantiles en Navidad que se sumarán a las luces y los adornos típicos de la festividad y cuyo coste será de un euro por viaje.

La concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de León ha autorizado el uso de la vía pública para instalar tres de estas atracciones en la calle Pilotos Regueral, otras tres en el aparcamiento de Santa Nonia (junto a Correos y frente a la iglesia), tres más en la Plaza Padre Javier de Valladolid (cerca de El Corte Inglés) y otras tres en la Plaza de San Marcos (junto al quiosco).

Además se instalarán dos atracciones en Guzmán, al lado del templete de música y otras dos en la explanada situada frente al Auditorio Ciudad de León, en la Avenida de los Reyes, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Las atracciones se pondrán en funcionamiento este viernes y permanecerán instaladas hasta el 7 de enero de 2026. El horario será de tarde los viernes y durante todo el día los fines de semana, festivos y durante las vacaciones escolares y la hora de cierre será a las 22.00 horas.