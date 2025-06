Ciudad Rodrigo (Salamanca) acogerá 43 espectáculos, incluidos 16 estrenos, en la XXVIII Feria de Teatro de CyL

VALLADOLID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La XXVIII Feria de Teatro de Castilla y León, que se celebrará del 26 a 30 de agosto en Ciudad Rodrigo (Salamanca), presentará un total de 43 espectáculos, 16 de ellos estrenos, procedentes de 13 comunidades autónomas y de Portugal.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha presentado este lunes la programación en un acto en el que ha estado acompañado por el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias; el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, y el director de la cita, Manuel González.

El evento, para el que se podrán comprar entradas desde el 17 de agosto, contará con 43 espectáculos de disciplinas como teatro de texto, títeres, objetos, documental, gestual, circo o danza, entre otros géneros que representarán las compañías seleccionadas entre 977 propuestas recibidas procedentes de 23 países.

Entre los espectáculos seleccionados, se incluyen 16 estrenos, once de ellos absolutos --ocho de la Comunidad--, mientras serán 13 las comunidades autónomas representadas.

Asimismo, un 40 por ciento de los trabajos que recalarán en Ciudad Rodrigo han sido creados en 2024 y un siete por ciento en 2025, ello en el marco de la apuesta del festival por la "novedad". Esto se combina con propuestas de compañías consolidadas, lo que ahonda en el "equilibrio" que pretende ofrecer la cita en relación con las compañías, los formatos, los géneros y su variedad para todo tipo de públicos, tal y como ha detallado el director del evento.

La "complicidad", por el trabajo entre instituciones, el tejido social y económico, el sector escénico y el público, es otro aspecto que define la Feria, ha añadido González, quien ha detallado las novedades de esta edición.

NOVEDADES Y COMPAÑÍAS

Entre ellas, la inauguración protagonizada por la vallisoletana Arvine Danza con un espectáculo en estreno absoluto que supone un "gesto de reivindicación" del género, que no tiene amplia presencia en el evento por las numerosas propuestas que se reciben, por lo que se opta por "limitar" la apuesta a compañías de la Comunidad.

Esta edición también llega con "nuevos compañeros" de viaje, como el Gobierno de Aragón, que facilita la presencia de 'Rumbo Látoti', de Noxtrasladamus, y 'La teoría de cuerdas', de Las Crises. Aragón forma así parte de las trece comunidades españolas presentes, además de Portugal, que se presentan en el festival con el propósito de "ofrecer una visión general de lo que se produce en España", ha destacado el director.

También se incorpora, con el patrocinio del Instituto de Mujeres, un apartado de teatro documental liderado por mujeres creadoras con cuatro espectáculos firmados por Proyecto 43-2 y Estrella R. y Ruido Interno, ambas de Castilla y León, y Les Pinyes y Olatz Gorrotxategui.

Esta edición de la Feria también tendrá un "guiño" al sector de las artes escénicas afectado por la DANA en la Comunidad Valenciana, con la presencia de cuatro espectáculos de esta región, 'Llar', de Federico Menini; 'El día de San Judas', de Arden Producciones; 'Tributo', de La Teta Calva, y 'Alien's Foc', de Scura Splats.

Además, la realidad escénica de Castilla y León tendrá amplia representación, con la participación de 14 compañías, de las que cuatro no han actuado antes en Ciudad Rodrigo, Teatro Imposible, que presentará 'Latidos'; Innovarte Creaciones Artísticas, que mostrará su 'Lorenzo de pesca con Catalina'; Alicia Maravillas, que debutará en el mercado escénico con 'Antepresentes', y Estrella R., que hará lo propio con 'Miscelánea', coproducción con la cántabra Ruido Interno, que tendrá su estreno absoluto en la Feria.

Otros siete trabajos castellanoleoneses también se presentarán por primera vez en la cita. Estas serán 'Aquí hay ciervos', de Arawake; 'Arraigo', de Arvine Danza; 'Cid The De Clown', de Bambalúa; 'Playground', de The Freak Cabaret Circus, 'aVuelos', de Pez Luna; 'Carrusel ambulante', de Tiritirantes, y 'Daydreams', de Cidanz-BCB.

Asimismo, Eugenia Manzanera con '¡Ay que lío!'; Proyecto 43-2 con 'Federico. No hay olvido ni sueño: carne viva' y Rayuela Producciones con 'Sueño de una noche de verano', completan la relación de compañías y montajes de la Comunidad.

El occidente peninsular estará así muy presente en esta edición, con 23 formaciones procedentes de Castilla y León, además de Extremadura, Galicia y Portugal.

En concreto, desde el territorio vecino de Extremadura llegarán cuatro compañías para presentar sus últimos trabajos, Asaco Producciones con otro estreno absoluto, 'The very big pulga'; Teatro del Agua con 'La huella'; El Avispero Producciones con 'All my enemies' y Karlik Teatro Danza con 'Y fuimos héroes', mientras dos formaciones más viajarán desde Galicia, Sarabela Teatro con 'El dragón de oro' y Redrum Teatro con 'Los cuentos de Lobicán' -- con estreno en castellano--.

Además, la Feria dará cabida a las portuguesas Companhia Universo Paralelo, con 'Jacarandá'; Este, con 'Descamino', que presenta un elenco integrado por actores de Portugal y de Castilla y León, y PIA (Projectos de Intervenção Artística), que estrena en España el espectáculo itinerante de calle 'Caricature'.

La colaboración estable con el país vecino fructifica un año más en el acuerdo con la Feira de Teatro Ibérico de Fundâo, que incluirá en su cartel a la compañía de Castilla y León Alauda, además de la obra galardonada con el Premio del Público al mejor espectáculo de sala en la XXVIIFeria de Teatro de Castilla y León, 'Xpectro', de Zen del Sur; en virtud del mismo convenio, la cita mirobrigense programará la mencionada 'Descamino'.

Por otro lado, de Cataluña se han seleccionado dos estrenos en castellano, 'Rucs, el maleficio del brujo', de La Pera Llimonera, y 'Foc', de L'Avalot Teatre, además de 'Perla', de Les Pinyes, y 'Todo menos la muerte', una performance musical en la que la artista de origen salmantino Cristina Len compartirá escenario con el joven mirobrigense Lemus.

Andalucía, un territorio habitualmente presente en el mercado de la Feria, contará con tres propuestas en el programa, el estreno absoluto de 'El juego de la oca', de Claroscuro Teatro; 'Dysphoria', de Histrión Teatro, y 'No estoy de frente', de Mari Paz Sayago.

El repertorio de propuestas incluye, además, las madrileñas de Factoría Teatro 'El Licenciado Vidriera' y Ñas Teatro 'Experiencias con los 5 sentidos'; la asturiana de Mago Martín con 'La magicleta'; la vasca de Olatz Gorrotxategi con '43º13'44'N', y la navarra Producciones Maestras con 'Una mera curiosidad', así como, desde territorios insulares, la balear Lila Circo e Instalaciones, con 'The twist of metal', y el canario Edu Ferrés, con 'Loser'.

2,6 MILLONES DE IMPACTO ECONÓMICO

Ciudad Rodrigo, que acogerá también actividades complementarias como Divierteatro y otras para profesionales, se reivindica como "ciudad de la cultura y el teatro" con esta cita que coincide con el 125 aniversario del Teatro Nuevo Fernando Arrabal, que será escenario principal, si bien varios títulos se representarán también al aire libre, tal y como ha precisado el alcalde, que también ha subrayado que el impacto económico del evento es de 2,6 millones de euros, lo que equivale a que "cada euro invertido se multiplica por siete".

Por su parte, el presidente de la Diputación ha puesto en valor el carácter de feria de la cita, que acogerá a unos 200 programadores, mientras el consejero de Cultura ha resaltado que el 80 por ciento de las compañías participantes firman contrato en los cuatro meses siguientes de la Feria, lo que evidencia su importancia "económica, intelectual y artística".