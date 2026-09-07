'La ciudad también enseña' vuelve a Burgos con 132 propuestas para escolares culturales

BURGOS 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos pone en marcha una nueva edición del programa 'La ciudad también enseña', con 132 propuestas y que abarca desde el primer curso de Educación Infantil hasta segundo de Bachillerato, incluidas además iniciativas específicas para Educación Especial, Ciclos Formativos, Formación de Adultos y, como principal novedad este año, actividades adaptadas para el alumnado de dos años.

Este proyecto, según la presidenta de la Gerencia de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, cuenta con muchas ediciones en su trayectoria que vuelve a poner a disposición de los centros escolares una red de recursos orientados al aprendizaje fuera de las aulas, consolidando una iniciativa histórica que busca convertir las calles, el patrimonio y los recursos locales en un aula abierta para los estudiantes de todos los niveles educativos.

El programa busca "complementar la labor diaria de los docentes" profundizando en ámbitos tan diversos como el patrimonio histórico, la cultura, la industria local, la convivencia, la educación vial, la creatividad y el medio ambiente. Todo ello se completa con media docena de concursos escolares, las tradicionales campañas de música, teatro y danza de 'La escuela al teatro' y las actividades vinculadas al Salón del Libro, consolidando un formato transversal en el que participan de forma coordinada áreas municipales como Servicios Sociales, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana.

La gran mayoría de estas actividades se desarrollará en horario lectivo durante ambos semestres y tendrá carácter gratuito para los colegios e institutos, a excepción de las propuestas englobadas en las artes escénicas.

Los centros educativos ya han recibido durante los primeros días de septiembre el índice impreso con toda la programación para iniciar el proceso de solicitud.