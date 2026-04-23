Ciudadanos de La Bañeza convocan concentraciones ante la persistencia del incendio en la zona industrial - CONVOCANTES DE LA MOVILIZACIÓN

LA BAÑEZA (LEÓN), 23 (EUROPA PRESS)

Un grupo de ciudadanos de La Bañeza (León) ha anunciado la convocatoria de una serie de concentraciones periódicas, bajo el lema "La Bañeza reacciona. No podemos respirar", ante la persistencia del incendio industrial que afecta a la Avenida de Portugal desde el pasado 18 de marzo.

Las movilizaciones, que se han comunicado a la Subdelegación del Gobierno por vía de urgencia, se han programado todos los viernes, de 09.30 a 10.30 horas, frente al Ayuntamiento, con el inicio de la protesta este mismo viernes, día 24 de abril.

Esta iniciativa ciudadana ha surgido como respuesta a la situación crítica que se ha mantenido durante más de un mes de combustión ininterrumpida en las instalaciones afectadas.

Los convocantes, a través de un comunicado recogido por Europa Press, han denunciado una alarmante falta de soluciones definitivas para sofocar el incendio, así como una gestión administrativa que, a su juicio, se ha caracterizado por la opacidad informativa respecto a la evolución del siniestro.

La peligrosidad de los gases y las partículas en suspensión derivados de la quema de caucho, plásticos y otros residuos industriales ha constituido el motivo principal de estas protestas.

Los portavoces de la iniciativa han exigido transparencia en los análisis de la calidad del aire y la implementación de medidas materiales de protección para la población, tras advertir que la exposición prolongada al humo tóxico supone un riesgo para los vecinos de La Bañeza y las comarcas afectadas.

Además de las preocupaciones de carácter sanitario, el colectivo ha reclamado la apertura de una investigación profunda sobre las causas que han permitido el almacenamiento de grandes cantidades de residuos en una instalación que, según han señalado, ya acumulaba sospechas de irregularidades previas. Los afectados han insistido en la necesidad de esclarecer las condiciones en las que se encontraba el recinto siniestrado.

La convocatoria se mantendrá de forma indefinida cada viernes hasta que el foco del incendio haya sido sofocado por completo y se garantice la seguridad ambiental de la zona.

Los promotores de la iniciativa han facilitado un canal de contacto para la prensa con el objetivo de ofrecer información actualizada sobre el seguimiento de estas movilizaciones.