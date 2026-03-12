Ciudadanos propone "reforzar" la prevención de incendios y desarrollar el nivel 3 de emergencias

Imagen de Alfredo Rodríguez. - CS

BURGOS 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha reclamado "reforzar" la prevención de incendios forestales en Castilla y León y que se desarrolle el nivel 3 de emergencias para "mejorar la coordinación entre administraciones con el fin de responder con mayor eficacia ante grandes emergencias".

El candidato de Ciudadanos por Burgos, Alfredo Rodríguez, ha advertido de que el Gobierno autonómico ha previsto realizar trabajos preventivos en 32.000 hectáreas, lo que supone 5.000 menos que el año pasado, algo que considera "un error" en una comunidad donde la prevención es "clave para proteger a las personas, los pueblos y el patrimonio natural".

Rodríguez ha recordado que en territorios como Castilla y León, con una "gran masa forestal y amplias zonas rurales, la prevención resulta fundamental", a la vez que ha señalado que los trabajos preventivos son "imprescindibles" para que, cuando se produce un incendio forestal, el territorio esté "preparado y pueda defender mejor a las personas y a los bienes".

En este sentido, ha insistido en la importancia de los planes municipales de prevención de incendios que deben "definir cómo actuar ante una emergencia y cómo debe prepararse el territorio". Por lo tanto estos planes tienen que servir para "saber qué hacer" cuando se produce un incendio y "no tener que improvisar", además de que deben establecer "cómo preparar el terreno" para que, si llega el fuego, se pueda responder con mayor eficacia.

Sin embargo, el candidato de Ciudadanos ha advertido de que muchos ayuntamientos "no cuentan con la capacidad técnica ni con los medios personales necesarios" para elaborar estos planes y por eso la formación propone que la Junta "apoye directamente" a los municipios en la redacción de estos documentos mediante asistencia técnica "para que puedan cumplir la ley y mejorar la preparación frente a incendios".

Además, Rodríguez ha defendido la necesidad de desarrollar el nivel 3 de emergencias como una herramienta que permitiría que el Estado asuma la dirección en situaciones de especial gravedad y movilice todos los recursos disponibles a nivel nacional, al tiempo que subraya que este nivel debe estar claramente regulado para saber cuándo se activa y no depender de decisiones improvisadas o de criterios políticos.

Alfredo ha recordado que durante los episodios de incendios del pasado verano se movilizaron numerosos medios autonómicos, pero aun así hubo recursos disponibles en otras comunidades que no pudieron utilizarse con rapidez, en relación a esto ha comparado al decir que España "tiene más medios aéreos contra incendios" que California, e incluso ha añadido que "muchas veces esos medios están en tierra porque pertenecen a una comunidad autónoma concreta" y por esta razón ha insistido en que un nivel tres bien desarrollado podría movilizar todos los recursos del Estado allí donde sean necesarios.

En este sentido, Rodríguez ha señalado que los "grandes episodios" de incendios suelen "concentrarse en determinadas zonas" del país, por lo que una "mejor coordinación" permitiría "aprovechar los recursos disponibles en otras regiones" debido a que "cuando hay incendios en el Mediterráneo muchas veces no los hay en el Atlántico y viceversa", lo cual "refuerza" la necesidad de un sistema que permita movilizar "todos los medios disponibles de forma rápida y eficaz".

Rodríguez ha añadido que para evitar que se repita lo ocurrido el pasado verano es necesaria una mayor prevención, planificación y coordinación entre administraciones, y ha hecho un llamamiento a los castellanos y leoneses para que el próximo 15 de marzo apuesten por una política útil que se anticipe a los problemas y voten a Ciudadanos si no quieren vivir otro año como el 2025.

