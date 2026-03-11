Clara Martín (PSOE) propone zonas de especial protección y un plan de limpieza para la nueva ordenanza de Segovia

Clara Martín, durante la rueda de prensa de hoy. - PSOE

SEGOVIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Segovia ha anunciado una batería de enmiendas al borrador de la nueva ordenanza municipal de limpieza que el equipo de Gobierno prevé llevar al pleno del mes de marzo y que recoge zonas de especial protección.

La portavoz socialista, Clara Martín, ha presentado estas propuestas en rueda de prensa y ha avanzado que las trasladará al concejal responsable del área, Gabriel Cobos, en una próxima reunión.

Martín ha explicado que el PSOE considera que la ordenanza debe ir "más allá" de una actualización técnica de la normativa vigente y ha de convertirse en "una herramienta de planificación, evaluación y mejora constante del servicio de limpieza urbana".

Los socialistas articulan sus propuestas en torno a tres ejes: "adaptar el servicio a la realidad de cada zona de la ciudad, reforzar la planificación y evaluación del sistema, y promover la corresponsabilidad de todos los actores que utilizan el espacio público".

Entre las medidas planteadas figura la creación de zonas de especial protección de limpieza urbana, que podrían delimitarse mediante acuerdo plenario y modificarse en función de las necesidades. Según ha señalado Martín, estas zonas serían especialmente relevantes "en determinados ejes del casco histórico, donde la presión turística genera mayor acumulación de residuos, y en puntos concretos de los barrios con problemáticas específicas".

El PSOE propone también la elaboración de un Plan Municipal de Limpieza Urbana vinculado a la aprobación de la ordenanza, que establecería una programación anual del servicio por barrios, zonas incorporadas y polígonos industriales, con frecuencias mínimas adaptadas a cada espacio.

El plan incluiría campañas de sensibilización ciudadana y sistemas de seguimiento y evaluación. "Muchas veces se adoptan medidas que después no se evalúan para comprobar si realmente funcionan", ha señalado la portavoz.

Los socialistas plantean asimismo "reforzar" los canales de participación ciudadana para que los vecinos puedan trasladar incidencias y sugerencias.

En materia de corresponsabilidad, proponen establecer obligaciones específicas para actividades que generan "un uso intensivo" de la vía pública, como la hostelería, los establecimientos de comida rápida, los organizadores de eventos y las obras. Entre las medidas concretas figura la fijación de un radio de limpieza de unos diez metros alrededor de determinadas actividades.

Otra de las propuestas es la creación de un registro municipal de solares y edificios abandonados, con el objetivo de controlar situaciones que puedan generar suciedad, residuos o proliferación de plagas. El PSOE defiende que la ordenanza establezca "obligaciones claras" para los propietarios de estos espacios y habilite al Ayuntamiento para actuar en caso de incumplimiento.