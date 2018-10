Clemente defiende que CyL ha presumido de historia pero "sin usarlo para separarse" del resto del país

Publicado 05/10/2018 16:06:55 CET

La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, ha destacado este viernes en el municipio palentino de Brañosera, que Castilla y León ha presumido de historia, como el origen del municipalismo y del parlamentarismo, como argumento, "pero sin usarlo para separarse del país".

Así lo ha hecho durante un acto conmemoración del 40 aniversario de la Constitución que ha contado con la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y el del Senado, Pío García Escudero.

"Estar en el municipio más antiguo significa los argumentos que tenemos en Castilla y León para reivindicar nuestro patrimonio histórico y cultural" ha apuntado Silvia Clemente.

Este primer municipio y haber construido desde aquí la estructura local que es "la esencia de la vida de todas las personas" ha añadido, y más contando con los orígenes castellanos y el del parlamentarismo y haberlo hecho en una Comunidad Autónoma que "se ha integrado plenamente en la Constitución española".

"Siempre hemos trabajado dentro de los límites de la Constitución" ha aseverado la presidenta del Parlamento regional, quien ha subrayado que Castilla y León es una comunidad "que ha utilizado la autonomía y el autogobierno para procurar bienestar a los ciudadanos".

Asimismo, Silvia Clemente ha subrayado que Castilla y León no ha trabajado "por un sentido identitario teniendo mil motivos para construir una identidad propia" y que no ha esgrimido una identidad para diferenciarse si no que se ha ulitizado para "ser una aportación más de nuestro país".

"Cuarenta años de Constitución han servido para demostrar que somos una comunidad autónoma leal, y que presume de su historia, pero no la utiliza como argumento contra nadie como en otras comunidades autónomas", ha sentenciado Silvia Clemente.

No como "los catalanes" que sin motivos son "capaces de esgrimir cualquier argumento para reivindicar una república o una independencia" ha afirmado.

"Tenemos todos los argumentos y lo único que hemos hecho ha sido utilizarlos en positivo para construir una comunidad autónoma mas grande dentro del marco constitucional" ha finalizado.