El Clínico de Valladolid acoge este lunes una jornada de donación de sangre en su vestíbulo principal

Cartel de la donación. - HOSPITAL CLÍNICO

VALLADOLID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínico Universitario de Valladolid acogerá el próximo lunes, 26 de enero, una jornada de donación de sangre organizada por el Centro de Hemoterapia y de Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl).

En horario matinal de 8.45 a 14.15 horas y en la sala de espera de quirófanos, ubicada en el vestíbulo principal del centro, junto a los ascensores centrales, estarán los equipos del Chemcyl, "prestos a convertir la generosidad y el compromiso de los donantes en un recurso asistencial tan necesario como son los componentes sanguíneos", detallan desde el centro hospitalario.

Si bien esta convocatoria está especialmente dirigida a los profesionales del Clínico, cualquier persona que cumpla con los requisitos precisos para donar sangre será "bienvenida".