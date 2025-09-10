'Clown en el camino' llenará de humor las calles de León capital este fin de semana

Cartel del ciclo 'Clown en el camino', que tendrá lugar en diferentes barrios de León capital este fin de semana. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo', impulsado por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, acerca a la capital leonesa el ciclo 'Clown en el camino', que pasará por diferentes barrios de ciudad con actuaciones circenses para todos los públicos este fin de semana.

La primera actuación será este viernes a cargo de Pablo Picallo (Argentina), con su espectáculo 'Match Point' en el barrio de La Lastra a las 18.00 horas. Pablo Picallo es el creador de este espectáculo de circo "innovador", cargado de rutinas de magia, malabares y deportivas que se complementan con la participación del público, al compás de música y efectos visuales.

A continuación, a las 19.30 horas, el Polígono X acogerá la actuación 'Punk Purri Malabang' del Circo en la Luna (Asturias). El espectáculo cuenta la historia de una plaza, una calle, un teatro o un rincón de en el que todo parece sonar mal y en el que los valores principales "se tambalean en la cuerda floja".

El Gran Ruliny transformará el lugar en una gran pista donde "todo puede pasar" con su un espectáculo para todos los públicos con técnicas circenses, manipulación, equilibrios, magia y humor, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El sábado día 13 a las 18.00 horas la compañía Margarito & Cía (Burgos) acercará a la plaza de Santo Martino 'Clown Talent', un espectáculo clown y de acrobacias aéreas al estilo de teatro en la calle, donde la propuesta del juego es hacer creer a los asistentes que han sido los espectadores del programa que se acaba de terminar.

El mismo día 13 a las 19.30 horas el paseo Quintanilla acogerá 'Los centella', de Garrapete Producciones (Palencia), con un espectáculo en el que lo que será, en apariencia, un concierto, se convertirá en una puesta en práctica de toda una filosofía de vida a través de la música en directo y el humor.

Por su parte, Producciones Kinser (Zaragoza) acercará el día 14 su espectáculo 'Historias con Jano' al anfiteatro de San Marcos a las 18.00 horas. La actuación estará protagonizada por Jano, un personaje clownesco, tierno y divertido que aparece entre el público como si "por fin hubiera encontrado su sitio" acompañado de su mágico baúl, en el que guarda historias.

Finalmente, el día 14 a las 19.30 horas en el parque de Quevedo tendrá lugar el espectáculo 'Al fin y al cabo' de El Gran Rufus, que mostrará los equilibrios y malabares que hay que hacer para tener una vivienda digna.