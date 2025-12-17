Clunia y San Salvador de Oña serán la "punta de lanza" de la estrategia patrimonial de Diputación de Burgos en 2026

Parte del equipo de Gobierno de Diputación de Burgos durante la rueda de prensa de balance. - EUROPA PRESS

BURGOS 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad romana de Clunia y el complejo de San Salvador de Oña se consolidarán "como ejes del patrimonio de la Diputación" de cara a los próximos años como así lo ha anunciado este miércoles el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, durante la rueda de prensa del balance de fin de año y de presentación de las perspectivas para 2026.

Suárez ha asegurado que estos dos espacios se convierten el en "la punta de lanza" de la estrategia patrimonial de la institución provincial en un año en el que se han consolidado como ejes estratégicos.

"Seguiremos trabajando en 2026 en desarrollar esos proyectos de patrimonio que tienen singularmente en Clunia y en Oña las puntas de lanza por una razón obvia, que es que son propiedad de la Diputación Provincial de todos los burgaleses", ha afirmado el presidente de la institución provincial.

Asimismo, Borja Suárez ha subrayado que Burgos es una provincia que atesora buena parte del patrimonio de la "segunda región europea" con mayor número de bienes.

En este ámbito, también ha destacado el 'convenio de las Goteras', que cumple 20 años de colaboración con el Arzobispado de Burgos y que ha permitido realizar 786 intervenciones con una inversión superior a los 30 millones de euros.

Todas estas previsiones de futuro seguirán marcando las líneas estratégicas de la Diputación, como ha explicado Suárez, "en un presupuesto histórico de 178,4 millones para 2026", en la recta final del mandato.

Así, en materia de patrimonio, la Diputación va a implementar el Plan de actuación del Románico de la Bureba, y ha dividido la provincia en norte y sur para afianzar los "proyectos de patrimonio romano en el sur de la provincia y del románico en el norte".

Otra pata de la cultura la constituye la Real Academia Burgense, conocida como la Institución Fernán González, cuyos fondos bibliográficos van a compartir espacio con el Instituto de la Lengua de Castilla y León (Ilcyl) en el Palacio de la Isla, del que es copropietaria la Diputación con el Ayuntamiento de Burgos.

En este ámbito cultural, el Festival de Teatro Clásico de Clunia buscará "nuevas fechas debido al eclipse previsto en agosto"; mientras que grandes activos como el fondo machadiano -con conexiones entre Sevilla, Burgos y Madrid- consolidan a la Diputación como propietaria de cerca de la mitad de estos fondos.

Las exposiciones del Consulado del Mar, que han superado las 10.000 visitas, y la celebración de la bicentenaria Academia de Dibujo refuerzan esta apuesta.

DEPORTES.

En el balance de 2025 destacan las grandes apuestas por eventos de deportivos de elite, entre ellos el considerado como mejor cross del mundo, el de Atapuerca -con la presencia de las figuras más destacadas del atletismo mundial- o la Vuelta a Burgos de ciclismo, que aspira a convertirse en UCI World Tour en breve, son las apuestas del Instituto para el Deporte y la Juventud (IDJ) de la Diputación.

A ello se une "un plan de mejora de instalaciones deportivas" en los pueblos, junto con el uso de nuevas tecnologías y la continuidad de la Feria de Lerma, que asegura su futuro al menos hasta 2027.

SODEBUR.

En materia de desarrollo económico, la Sociedad para el Desarrollo de Burgos (Sodebur) seguirá siendo un instrumento clave para el empleo industrial, el apoyo a emprendedores y la representación de los autónomos del medio rural, con nuevas iniciativas previstas a corto plazo. Continúan además las ayudas a farmacias, comercios y bares rurales, junto a los planes de empleo, con la intención de ampliarlos a otros sectores estratégicos.

CAZA Y TAUROMAQUIA.

El presidente de la Diputación Provincial de Burgos quiere convertir a la provincia en referente de otras prácticas deportivas como la caza y de tradiciones enmarcadas en el acervo del pueblo como el toreo. Todo ello "sin complejos", ha destacado por ser consideradas parte de la identidad y del tejido económico de la provincia.

Entre los grandes retos figura el Perte del Agua, dotado con 7,5 millones de euros, del que ya está comprometido el 90 por ciento de la inversión y cuya ejecución deberá completarse antes de junio de 2026, pese a la complejidad administrativa y los ajustados plazos.

También avanza el Plan de Sostenibilidad de Garoña, con cinco proyectos ya desarrollados, así como actuaciones en Valpuesta -en colaboración con la Junta y con una inversión de tres millones de euros- y el barco de Sobrón.

En política de vivienda, la Diputación trabajará junto a la Junta en un plan de alquiler rural vinculado al reto demográfico, mientras que en el ámbito cultural se ha impulsado un Plan Estratégico consensuado por todas las fuerzas políticas (PP, Vox y PSOE), destacando la colaboración y la búsqueda de un proyecto común para la provincia.

Al inicio de su intervención, Borja Suárez ha aprovechado esta rueda de prensa para dar las gracias a todos los medios de comunicación por la relación intensa que mantienen con la institución, no en vano, como ha afirmado el presidente, a lo largo de este año se ha convocado a los medios en más de 270 ocasiones.

"Tanto mis compañeros como yo queremos agradeceros muy especialmente durante este 2025 todo el trabajo que habéis hecho", ha afirmado Suárez al dirigirse a los periodistas presentes.