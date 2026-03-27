COAG advierte de que un tercio de las colmenas de CyL corre riesgo de desaparecer por la guerra en Irán

Archivo - Un apicultor junto a una colmena. - COMUNIDAD DE MADRID - D.SINOVA - Archivo

VALLADOLID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria COAG ha denunciado que la exclusión del sector apícola de las ayudas estatales frente a la crisis de Oriente Medio ha puesto en "grave riesgo de desaparición" a un tercio de las explotaciones profesionales de Castilla y León.

La organización ha lamentado el "desprecio" del Gobierno al dejar fuera a los apicultores de las medidas del Real Decreto-ley 7/2026, lo que se suma a la marginación que ya sufrieron en 2022 tras el inicio de la guerra de Ucrania.

Castilla y León cuenta actualmente con unas 447.000 colmenas distribuidas en 5.850 explotaciones, de las cuales el 11 por ciento son profesionales. Sin embargo, estos profesionales gestionan el 80 por ciento de la cabaña apícola regional y se encuentran en una situación económica límite debido al incremento de los costes de producción.

COAG, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha alertado de que el sobrecoste derivado del conflicto bélico en Irán podría obligar a abandonar la actividad a las explotaciones más profesionalizadas. El sector atraviesa una crisis "inédita" marcada por una fuerte caída de la producción y un descenso de los precios en origen.

Según los datos facilitados por la cooperativa Reina Quilama, la producción ha pasado de una media de 1,5 millones de kilos anuales a apenas 500.000 kilos en 2025. Esta situación se ha visto agravada por la alta mortalidad de las abejas, que ha alcanzado el 50 por ciento debido a los efectos del cambio climático y a los rigores meteorológicos del último año.

A la falta de rentabilidad se une la competencia "desleal" de mieles importadas de China y otros mercados que hunden los precios del producto nacional. En la actualidad, producir un kilo de miel tiene un coste de cuatro euros para el apicultor, mientras que el precio de venta se sitúa habitualmente por debajo de los 3,5 euros. Esta distorsión del mercado ha paralizado la incorporación de jóvenes al sector y ha provocado un goteo constante de abandonos en las cooperativas.

Finalmente, el conflicto en Oriente Medio ha disparado el precio de insumos básicos como el gasóleo, los piensos, la maquinaria y la electricidad. COAG ha insistido en que el sector se encuentra en una zona de "emergencia económica" y ha criticado que el Gobierno reincida en marginar a la apicultura en las ayudas contra la crisis.

La organización ha concluido que, sin apoyo público, muchas explotaciones no podrán soportar el actual escenario de sobrecostes productivos.