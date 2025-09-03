COAG asegura que los agricultores y ganaderos temen las reacciones de la fauna silvestre tras los incendios

Auguran que ciervos, corzos y jabalíes causarán "estragos" en las cosechas y los apicultores leoneses esperan osos en los colmenares

VALLADOLID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria COAG ha expresado el temor de agricultores y ganaderos ante las reacciones de la fauna silvestre ante su expulsión de los hábitats en los que viven por los incendios registrados en el mes de agosto.

COAG, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que lo incendios han sido "de tal magnitud" que los expertos que ha consultado "manifiestan encontrase perdidos" ante las reacciones que pueden tener los animales silvestres con respecto al ganado o al resto de explotaciones agrarias como consecuencia de la enorme sacudida que han recibido tanto su hábitat como su forma de nutrición.

A este respecto, ha afirmado que uno de los mayores expertos en lobo de España, Juan Carlos Blanco, ha asegurado a COAG que dada la dimensión de estos incendios es muy difícil hacer una previsión acerca de los comportamientos que pueden tener especies como zorros, tejones, corzos, jabalíes, ciervos, osos o lobos para alimentarse o simplemente para sobrevivir, en tanto que sus entornos han sido devastados por los incendios.

"Incendios que pueden arrasar hasta 10.000 hectáreas en un solo día, pueden generar tal dislocamiento en los modos de vida de los animales, que no es fácil aventurar la reacción de la fauna", dice Gaspar Anabitarte, experto en medio ambiente de COAG.

La organización agraria ha incidido en que el lobo es el más hábil en sortear las inclemencias del fuego y puede haber algunas manadas abrasadas o lobeznos sin edad para desplazarse con autonomía que hayan claudicado entre las llamas, pero la mayoría habrá salido adelante. Además, dado que algunos ungulados suelen ser bastante más bastos en los movimientos, los expertos consideran que habrán fallecido bastantes y que sus cadáveres están esparcidos por los montes.

En ese caso, "los lobos darán cuenta de ellos sin demora" y, como consecuencia, se espera que baje la intensidad de sus ataques a las granjas durante algún tiempo. Además, el lobo tendrá que colonizar nuevos terrenos, por lo que también puede ser que sus "visitas" a las explotaciones ganaderas cambien de geografía durante algunos meses, ha señalado la organización, que ha añadido que el lobo "es muy territorial y en cuanto haya una mínima regeneración de la flora, regresará a su hábitat originario".

PRECACIÓN EN CARRETERAS

Por otra parte, ha apuntado a la posibilidad de un incremento de accidentes de tráfico por animales salvajes, que en 2024 ascendieron a 12.291 en las carreteras de Castilla y León, uno cada 45 minutos. Así, ha aseverado que el dato de la DGT, que se dispara irremisiblemente de año en año, supone ya que casi un 70 por ciento de los accidentes que se producen en las carreteras de la región sean inducidos de una u otra forma por animales silvestres.

Ahora, con la "convulsión" provocada por los incendios, COAG cree que la migración a la que se ven obligados los animales puede incrementar la presencia en las carreteras de fauna silvestre, y por ende, el número de accidentes de tráfico. Por ello, COAG ha recomendado que en las zonas próximas a la catástrofe los conductores conduzcan con la mayor precaución posible.

Otro de los efectos colaterales para el campo causado por el fuego es que, durante algún tiempo, habrá un incremento considerable de "estragos" producidos en las tierras agrarias porque animales como el ciervo, el corzo o los jabalíes, al verse privados de sus alimentos en el monte, tendrán que acudir a nutrirse a los sembrados.

Los apicultores leoneses temen igualmente la incursión del oso en los colmenares con los consiguientes daños para las explotaciones. El oso, cuya apetencia por la miel es bien conocida, acude a alimentarse de las colmenas ante la falta de los alimentos que constituyen la base de su dieta, como las bayas y los frutos del bosque, como consecuencia de los incendios.

"Todas estas cuestiones se ven con preocupación añadida a los padecimientos ya sufridos por el fuego en el sector agropecuario", ha afirmado la organización agraria, que ha recordado que los agricultores y los ganaderos dicen que "cuando el hambre aprieta no hay barreras y estos animales, sobre todo los herbívoros, han perdido el miedo a todo" e incluso "se meten en los pueblos para buscar comida" o entran en los viñedos donde dan cuenta de las uvas a la par que "destrozan" las plantas.