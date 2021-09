Cobos trasladará a Fomento la propuesta de la Plataforma para retornar al convenio del soterramiento de 2003

VALLADOLID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Augusto Cobos, se ha comprometido este jueves a trasladar al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, las propuestas de la Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril de Valladolid, fundamentalmente la consistente en que se retome el convenio firmado en 2003 por el que se comenzó a impulsar este proyecto y se paralicen las obras de integración ferroviaria en superficie.

Representantes de la Plataforma, encabezados por Alfonso Peña y el exconcejal socialista en el Ayuntamiento José Luis Lara han mantenido una reunión este jueves con Augusto Cobos para plantearle las reivindicaciones de esta agrupación constituida hace unas semanas.

Augusto Cobos se ha comprometido a trasladar a la Consejería de Fomento las propuestas de este colectivo, que persigue que se retorne al convenio firmado en 2003 entre el Ayuntamiento de Valladolid, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España, por el cual se abría el proyecto de soterramiento de las vías a su paso por la ciudad con un túnel de algo más de 5 kilómetros de longitud.

Asimismo, reclaman que se paralice el proyecto de integración en superficie --suscrito por las mismas administraciones en noviembre de 2017--.

En este sentido, José Luis Lara ha incidido en que "lo más sensato" sería que las obras no contratadas vinculadas con la integración "no se pusieran en marcha" y que se abra un debate sobre este particular "que debería haberse abierto hace muchos años", si bien el actual equipo de Gobierno "se ha negado sistemáticamente".

Según el exconcejal, se han dado datos "más que suficientes" para aseverar que el soterramiento es "perfectamente viable", que las condiciones de financiación internacional en este momento "son las mejores en muchos años, mejor que cuando se modificó el convenio en 2017".

La Plataforma ha recordado que ha pedido una entrevista a Óscar Puente y ha incidido en que están abiertos a "discutir al detalle", pero ha considerado que lo contrario se reduce a "una postura de cerrazón que solo contribuye a que el problema sea cada vez más grande".