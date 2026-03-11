Los coches sin etiqueta podrán entrar en la ZBS de Burgos

Ayala durante la rueda de prensa en la que ha anunciado la modificación de la ordenanza que afecta a la ZBE. - AYTO BURGOS

BURGOS, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha anunciado este miércoles que se va a plantear una modificación de la Ordenanza de Movilidad para que lo todos los coches, "independientemente" de que no tengan etiqueta puedan acceder a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) siempre que no se registren episodios de contaminación.

Ayala ha recordado que hace unos días el concejal de Medio Ambiente informó de que "nunca se han superado" los límites de calidad del aire las estaciones medidoras de la zona de Fuentes Blancas como en la zona de la avenida de Cantabria.

"Burgos no es una ciudad contaminada", ha apuntado la alcaldesa, quien ha recordado que cuando llegó a la Alcadía, el equipo de Gobierno hizo "una importante modificación" en la ZBE y se redujo en dos tercios a la propuesta del anterior equipo de Gobierno.

Igualmente, Cristina Ayala se ha referido a numerosas sentencias que tienen que ver con las ZBE de otras ciudades y que, según la alcaldesa, han puesto de manifiesto que "no se había tenido en cuenta el impacto que generaban estas regulaciones en los derechos de los ciudadanos" ya que no se puede obligar a nadie a tener que cambiar de vehículo.

Por ello, además de reducir la ZBE y aplicar una moratoria para su aplicación hasta agosto de 2027, Ayala ha anunciado que el Consistorio va a dar "un paso más" para que los coches que no tienen etiqueta puedan entrar en la zona siempre y cuando no haya episodios de contaminación.

La alcaldesa ha subrayadi que se trata deuna "medida transitoria" que se va "a ir evaluando", es decir, no será "para siempre", sino que se analizará "cómo avanzan los medidores de contaminación, las estaciones de contaminación en la ciudad", y en tanto en cuanto los datos no vayan a pero o no cambien "a nivel nacional o internacional" los límites que establecidos se mantendrá dicha medida.

"Burgos no es una ciudad contaminada, por lo tanto, como dicen todas las sentencias y todos los tribunales, estamos hablando de que las medidas de restricciones de derechos tienen que ser proporcionales a la situación que se vive", ha sentenciado la alcaldesa, quien ha apuntado que tras conocer que Madrid va a aplicar esta medida, se ha puesto en contacto con el concejala de Movilidad del Consistorio madrileño al considerar que es una buena posibilidad aplicar dicha medida.