Cocina de innovación y tradicional, propuesta que Burgos llevará a Gastronomika de San Sebastián, en un expositor propio

Presentación de la participación de Burgos en la feria Gastronomika de San Sebastián.

BURGOS 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Burgos estará presente entre los días 6 al 8 de octubre en el evento 'San Sebastián Gastronomika', uno de los encuentros gastronómicos "más consolidados y más prestigiosos de la alta cocina", como ha destacado la presidenta de la Sociedad de Promoción Pro Burgos, Andrea Ballesteros.

Este evento coincide con el X aniversario de Burgos como Ciudad Creativa de la Gastronomía de la Unesco y participará con un expositor propio, lo que va a permitir "reforzar la proyección de la ciudad como destino gastronómico de referencia", ha apuntado Ballesteros.

"Una década en la que Burgos, la ciudad de Burgos y la provincia se han fortalecido caso como identidad gastronómica propia y en la que hemos conseguido situar nuestros productos, nuestra cocina y nuestros profesionales en un nivel de reconocimiento que, sin duda, trasciende ya lo local y se abre paso tanto en el ámbito nacional como internacional", ha afirmado la también portavoz municipal.

Este año, la cita se celebra bajo el lema 'Tradición y regeneración", lo que conecta con la filosofía "de la cocina burgalesa", que combina el respeto a la tradición con la innovación de nuevas generaciones de cocineros.

Burgos ofrecerá "degustaciones" de tapas elaboradas con alubia roja de Ibeas de Juarros, morcilla y queso fresco de Burgos, este último recientemente reconocido con Indicación Geográfica Protegida.

El cocinero Eduardo Luengo, profesor de la Escuela de Hostelería María Madre Politécnos, presentará dos elaboraciones: una tapa caliente de crema de olla podrida con parmentier de patata burgalesa y sacramentos deshidratados, y una tapa fría de queso fresco con concassé y anchoas.

La novedad de esta edición es la presentación en este evento de la 'Ruta de la Patata' de Burgos, que se celebrará del 15 al 30 de octubre con la participación de más de treinta establecimientos de la capital.

Este evento se promocionará con catas de cerveza artesana de la empresa Virtus, maridadas con tapas elaboradas por el chef Alberto Navarro inspiradas en este producto.

Asimismo, el lunes 7 de octubre Burgos será además protagonista en el nuevo espacio KM0, donde el chef Raúl Sedano presentará tres elaboraciones inspiradas en productos de temporada de la provincia: sopa de cebolla horcal y caldo mondongo con bola de morcilla y membrillo asado; lingote de lechazo envuelto en hoja de higuera; y endivia aromatizada en cítricos con cremoso de queso de Burgos y sorbete de manzana reineta de Las Caderechas.

Estas propuestas se acompañarán con vinos seleccionados por Bodegas Septién.

Andrea Ballesteros ha aseverado que Burgos defiende "los productos y las recetas que forman parte" de su historia, pero también "el impulso de las nuevas generaciones de cocineros que aportan a la ciudad modernidad, creatividad y también frescura".

"Esta combinación de tradición y futuro es lo que define a nuestra gastronomía y es lo que queremos trasladar en nuestro stand en San Sebastián Gastronómica", ha sentenciado la presidenta de ProBurgos.

NUEVAS CITAS.

Por otro lado, ProBurgos en colaboración con la Federación de Empresarios de Hostelería, se han coordinado para la participación de la ciudad en otros dos eventos gastronómicos internacionales durante el mes de octubre.

Del 9 al 12 de octubre Burgos estará presente en Rouen à Table, un encuentro internacional en la ciudad francesa de Rouen. La chef Isabel Álvarez, del restaurante 'En tiempos de Maricastaña' representará a España en dos escenarios: por un lado, en la 'Batalla del Chef', donde elaborará una tapa con ingredientes locales junto con otra ciudad invitada, y por otro, en la creación de un menú degustación mano a mano con un restaurante local. El evento contará con la presencia de ciudades creativas de Grecia, Benín, Japón, México, Suiza y Francia.

Además, el 21 de octubre, Burgos participará en un taller profesional en Oporto dirigido a agencias de viaje, touroperadores e influencers especializados en turismo gastronómico, en el marco de Saborea España.

Para esta ocasión, la Federación de Hostelería ha propuesto un showcooking con la morcilla de Burgos como producto protagonista, a cargo del establecimiento La Bóveda, que presentará una tapa innovadora con este ingrediente emblemático.

La demostración correrá a cargo de un cocinero con dominio del portugués, con el fin de reforzar la proyección internacional de la ciudad, en sintonía con la candidatura de Burgos a Capital Cultural Europea.