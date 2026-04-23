La cocinera de un restaurante en Arévalo herida al explotar una bombona de gas

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

ARÉVALO (ÁVILA), 23 (EUROPA PRESS)

Una trabajadora de un restaurante de Arévalo ha resultado herida al explotar una bombona de gas en el establecimiento, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El accidente se ha registrado poco antes de las 15.31 horas, que es cuando el 112 ha sido informado de la explosión de una bombona en un restaurante situado en la plaza Arrabal, en Arévalo, donde ha resultado herida en la pierna la cocinera.

Se ha informado a la policía local de Arévalo, a los bomberos de Ávila, a la Guardia Civil (COS) de Ávila, a Sacyl, al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León y a las empresas suministradoras de gas.

Además, también ha acudido al lugar la Agrupación de Protección Civil de Arévalo a petición de los bomberos. En el lugar, Sacyl ha atendido a una mujer afectada que ha sido dada de alta en el lugar.