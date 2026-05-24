La Cofradía Minerva y Veracruz de León dice 'no' a que las mujeres puedan vestir túnica en las procesiones

Hermanos cofrades participan en una votación de la cofradía de Minerva y Vera Cruz para decidir si las mujeres podrán procesionar con túnica, en el Museo Diocesano de la Semana Santa, a 24 de mayo de 2026, en León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Cofradía Minerva y Veracruz de León ha decidido finalmente que las mujeres no pueden portar túnica, como sí hacen los hombres de la hermandad, al no haberse alcanzado en las votaciones de este domingo la mayoría de dos tercios exigida para modificar los estatutos en favor de esta participación más igualitaria.

El Museo Diocesano y de la Semana Santa de León ha acogido este domingo la Junta General Extraordinaria de esta cofradía de cuatro siglos de historia, una sesión en la que las urnas han estado abiertas entre las 10.30 y las 13.00, y estaban llamados a votar 2.000 hermanos y hermanas mayores de 16 años.

En total, se han contabilizado 468 votos emitidos, de los cuales 240 han votado por el sí a la modificación del estatutos, 226 han votado en contra y dos votos han sido en blanco. Así, se ha rechazado que las mujeres puedan llevar túnica, ya que no se ha alcanzado la mayoría de dos tercios necesaria para que la modificación estatutaria salga adelante, tal y como ha explicado a Europa Press el abad de la Cofradía, José María Domínguez.

Domínguez ha señalado, asimismo, que la jornada se ha desarrollado con "absoluta libertad y normalidad", y ha indicado que la participación en las votaciones ha sido "similar" a la que tuvo lugar en 2025, cuando se decidió iniciar la proposición del cambio estatutario que finalmente no ha prosperado.

De esta manera, las mujeres hermanas de la Cofradía Minerva y Veracruz tendrán que continuar procesionando con mantilla y peineta, como 'Manolas', pero no con túnica.

En concreto, este aspecto se regula en el artículo 16 de los estatutos: "las Hermanas de esta nuestra Cofradía deberán asistir a todos los actos de la Cofradía a la manera tradicional, es decir, con traje de calle o atuendo de 'Manola'".

Si la votación hubiese dado el visto bueno a la presencia de las mujeres con túnica, podría haberse analizado posteriormente la posibilidad de que las hermanas también pudiesen participar como braceras de la Semana Santa.

Cabe recordar que el pasado mes de marzo el Ministerio de Igualdad anunciaba que elevaría a la Fiscalía el veto a la participación de mujeres en la Cofradía de la Sangre de Sagunto (Valencia) y advertía de que la Semana Santa "tiene que ser igualitaria", ya que las cofradías "no están al margen de la Constitución y tienen que respetar la igualdad constitucionalmente reconocida".