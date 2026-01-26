La colaboración ciudadana permite a una pareja recuperar más de 270 euros extraviada en la Circular de Valladolid

Cartera encontrada en Valladolid junto al dinero que contenía. - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID

VALLADOLID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La colaboración ciudadana ha permitido a una pareja recuperar una cartera que contenía más de 270 euros y que fue localizada por una mujer en la plaza Circular de Valladolid, según han informado fuentes de la Policía Municipal en la red social 'X'.

Según el mensaje, publicado a primera hora de la tarde de este lunes, la Policía Municipal recibió una cartera con dinero encontrada en la plaza Circular, que dan a entender que ha sido ya devuelta a su dueño ya que afirman que la mujer que la encontró "ha alegrado el día al matrimonio que ya hemos identificado como dueños".

En la imagen que acompaña al mensaje se puede ver una importante cantidad de billetes y monedas que suman más de 270 euros.