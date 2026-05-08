La colección 'Orígenes del Español' da a conocer tres nuevas obras sobre el origen de la lengua española

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acoge la presentación de las últimas obras de 'Orígenes del Español', coeditadas por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Real Academia Española
El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acoge la presentación de las últimas obras de 'Orígenes del Español', coeditadas por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Real Academia Española - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 8 mayo 2026 14:08
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   VALLADOLID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

   El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid ha acogido este viernes la presentación de las tres últimas publicaciones de la colección 'Orígenes del Español', coeditadas por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Real Academia Española.

   El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, y el vicedirector de la Real Academia Española, José Antonio Pascual, han sido los encargados de presentar las ediciones críticas de 'Cartulario de Froncea', de los siglos X al XIII; 'Fragmentos visigóticos. De un penitencial tipo silense del siglo XI'; y 'Fuero de Andaluz' de los siglos XI al XIII.

   En el acto han participado, además, el investigador de la Universidad de Valladolid José Manuel Ruiz Asencio y la investigadora de la Universidad de León Gregoria Cavero, junto al director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Andrés Abajo.

   Las tres obras se integran en la colección 'Orígenes del Español', que constituye "una de las principales líneas de investigación y edición científica dedicadas al estudio de los primeros testimonios del romance castellano".

   El consejero ha destacado que la colaboración con la RAE supone un "importante respaldo académico e institucional" al trabajo desarrollado desde Castilla y León en torno a la documentación, conservación y difusión de los textos fundamentales para conocer el nacimiento y evolución histórica del español, lo cual refuerza el reconocimiento de la Comunidad como espacio clave en la formación de la lengua y como referencia internacional en los estudios filológicos vinculados a sus orígenes.

   Mediante la recuperación, edición crítica y estudio filológico de códices, cartularios, fueros y documentos altomedievales, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua ha configurado una colección de "referencia" para el conocimiento de los primeros testimonios romances y de la evolución histórica del castellano.

   Dentro de esta línea hay publicaciones como 'Nodicia de kesos. Un testimonio del romance leonés más antiguo', 'Los Becerros Gótico y Galicano de Valpuesta', 'Las Pizarras Visigodas', 'El Becerro Gótico de Cardeña', 'Las Glosas Silenses', 'El Tumbo de San Pedro de Montes: un cartulario doble', así como distintos fueros y colecciones diplomáticas medievales.

   Este trabajo ha contribuido "decisivamente" a situar a Castilla y León como un "territorio fundamental" para comprender el proceso de transición del latín al romance y la configuración de los primeros usos escritos del castellano.

   Santonja también ha señalado que las publicaciones presentadas este viernes se incorporan a esta línea de investigación y edición crítica, para contribuir a consolidar una colección de referencia para el estudio de los orígenes del español.

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