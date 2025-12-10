Una colisión por alcance entre tres turismos en Valladolid deja dos varones trasladados al hospital

VALLADOLID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos varones de 48 y 20 años han resultado heridos este miércoles como consecuencia de la colisión por alcance entre tres turismos en la N-122 en el término municipal de Valladolid, a la altura del polígono de San Cristóbal, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El siniestro se ha producido minutos antes de las 13.33 horas de este miércoles, cuando se ha informado al 112 de una colisión por alcance entre tres turismos en el punto kilométrico 359 de la N-122, en el cruce de la N-122 con la calle Aluminio, donde, tres personas referían dolor de cervicales y lumbares.

Se avisó del incidente a la Policía Local de Valladolid, a CNP y a Sacyl que moviliza una ambulancia soporte vital básico al lugar. En este accidente, Emergencias Sanitarias ha atendido finalmente a dos varones de 48 y 20 años, en principio heridos leves, a quien ha trasladado la ambulancia de soporte vital básico al hospital Río Hortega.