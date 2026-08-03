Una colisión entre un vehículo y un turismo en la A-6, en Bercero (Valladolid), deja varios heridos

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre un camión y un turismo en el kilómetro 192 de la A-6 en Bercero (Valladolid) ha provocado varios heridos, uno de ellos inconsciente.

Según informa el 1-1-2, los hechos se han producido a las 18.06 horas, momento en el que la Sala de Operaciones recibe una llamada en la que alertaba de que el conductor del camión se encontraba atrapado y que fuera de los vehículos había un varón inconsciente.

Posteriormente, otra llamada avisaba la presencia de otros heridos conscientes. El 1-1-2 traslada aviso a Guardia Civil de tráfico de Valladolid, a Guardia Civil Cos de Valladolid, a Bomberos de Diputación de Valladolid y a Emergencias sanitarias. Sacyl ha enviado al lugar un helicóptero medicalizado y una ambulancia soporte vital básico.

De momento se desconoce más información y filiación de los implicados.