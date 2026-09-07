'Los colores de la tradición' anuncian las fiestas de San Froilán de la capital leonesa

Autora del cartel de las fiestas de San Froilán de León, Carmen Hernández García (izquierda), junto a la concejala de Fiestas, Camino Orejas. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Los colores de la tradición' es el título del cartel ganador del concurso convocado por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de León para anunciar las fiestas de San Froilán de la capital leonesa.

La autora del cartel es Carmen Hernández García (León, 2020), que ha obtenido el primer premio del certamen convocado anualmente con el fin de elegir la imagen con la que se busca identificar la fiesta y promover la participación de la ciudadanía.

La ganadora ha encontrado la inspiración para el cartel en la tradición y en cómo está se transmite entre generaciones. "En 2025, durante el desfile de carros engalanados, hice una fotografía de un abuelo acompañando a su nieta, que llevaba el traje regional. Me gustó especialmente la naturalidad del momento y la relación entre ambos, y decidí utilizar esta escena como punto de partida para el cartel de este año", ha explicado Carmen Hernández.

La autora del cartel ganador ha añadido que en lugar de utilizar la fotografía directamente, decidió transformarla mediante dibujo digital con textura de lápiz para buscar un acabado sencillo e infantil. "A partir de la imagen original fui dando color y forma a los personajes para poder crear una composición más gráfica y festiva", ha señalado.

El primer premio de este concurso de carteles ha sido elegido de entre 14 obras presentadas y está dotado con 1.250 euros. Además, el jurado ha seleccionado dos accésits para Rubén Lucas por su cartel 'Líneas de pasión' y para Miguel Ángel González por su trabajo 'Me presta León', dotados con 100 y 50 euros respectivamente, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La concejala de Fiestas, Camino Orejas, ha presidido la reunión del jurado, que en la presente edición del concurso ha estado formado por Margarita Carnero, directora de la Galería de Arte Ármaga León: Laura Ges, diseñadora gráfica y creadora digital; Álvaro Fernánddez, presidencia de la Asociación Focus; Óscar Rodríguez, diseñador gráfico de MIC; David Abril, profesor asociado de la Universidad de León y director de Intdea y Ángela García, miembro del colectivo Super Design, ganador del concurso de las fiestas de San Juan y San Pedro 2026. La secretaria del jurado ha sido Soledad Durán, coordinadora del área de Servicios a la Ciudadanía del Ayuntamiento de León.