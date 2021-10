La comedia romántica 'I'm Your Man' suaviza el debate sobre las relaciones entre humanos y robots en Seminci

VALLADOLID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora alemana Maria Schrader presenta en la 66 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) 'I'm Your Man', una comedia romántica en la que sube la apuesta del 'chica conoce chico' al 'chica conoce robot'.

Se trata de una propuesta que aporta originalidad y frescura al análisis futurista de las relaciones entre seres humanos e inteligencia artificial. Los robots y la IA se han visto sometidos a este manido debate desde los orígenes de la ciencia ficción pero con propuestas también destacables en los últimos años, tales como 'Her' (Spike Jonze, 2013) o 'Ex Machina' (Alex Garland, 2015).

En cualquier caso, si hay algo que 'I'm Your Man' comparta con sus congéneres, es la excusa de utilizar este tipo de relaciones como excusa para la introspección del protagonista humano. Es precisamente lo que sucede con Alma (Maren Eggert), científica que trabaja en el famoso museo Pergamon de Berlín en un estudio con el que pretende demostrar que ya existían las metáforas en la escritura cuneiforme.

De cara a obtener fondos para su investigación acepta participar en un estudio nada convencional: durante tres semanas, vivirá con un robot humanoide programado ser el hombre de sus sueños. Así es como Alma conoce a Tom (Dan Stevens), creado exclusivamente para hacerla feliz.

Y es que el nuevo trabajo de Maria Schrader, directora de la serie 'Unorthodox', podría situarse a medio camino entre dos episodios de la también distribuida por Netflix 'Black Mirror', en concreto, 'Be Right Back', en el que una mujer encarga una copia humanoide de su marido fallecido, y 'Hang the DJ', que propone un particular programa de citas que pone fecha de caducidad a las relaciones.

En su primera cita, Alma le plantea a Tom las mismas preguntas que cualquiera le haría a los asistentes inteligentes de los smartphones sobre el sentido de la vida o la existencia de un dios o planteando problemas matemáticos inabarcables para la memoria humana.

Durante las tres semanas de prueba, Alma y Tom pasarán por las diferentes fases de una relación que, si bien no es un romance al uso, abarcan temáticas universales pero el mayor dilema al que deberá hacer frente la protagonista es al de si estamos preparados para cumplir los más íntimos anhelos y fantasías o si, por el contrario, preferimos que un amor que nació platónico siga siéndolo.