Comerciantes de CyL confían en llevar a "buen puerto" el nuevo plan para el comercio anunciado por la Junta

SALAMANCA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Comercio de Castilla y León, Adolfo Sainz, ha mostrado su deseo de "llegar a buen puerto" con el nuevo plan para el sector anunciado la pasada semana por el consejero de Empleo, Industria y Comercio, Mariano Veganzones.

"Estamos muy esperanzados de poder llegar a buen puerto, que no se quede en palabras, que sea una realidad, que realmente la Junta de Castiila y León apueste por el pequeño comercio, por ayudarnos, y para que el comercio tenga ese reconocimiento y la fuerza suficiente para poder ayudar a nuestros pequeños comerciantes que lo han pasado tan mal", ha apuntado Adolfo Sainz al respecto.

Sobre la nueva legislatura dentro de la Junta, ha recordado que Conferco propuso la recuperación del término de comercio dentro de la Consejería responsable del ramo. "Fuimos nosotros desde Conferco los que pedimos a la Junta de Castilla y León que recuperara el nombre en la Consejería de Comercio, nos han hecho caso y lo valoramos muy positivamente", ha apostillado.

"Ya en principio que la consejería se llame 'de comercio' para nosotros es importantísimo, pero lo importante no es eso, la nomenclatura, que también lo es, sino darle contenido y presupuesto. Porque no nos vale nada que hablaran de comercio y que no tuvieran en cuenta la reivindicación de comercio y que no nos ayudaran", ha añadido durante una rueda de prensa en Salamanca, después de la reunión de Conferco celebrada en el Colegio Arzobispo Fonseca.

En este encuentro ha participado también el presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca y de la Asociación de Empresarios Benjamín Crespo, quien ha reconocido que están "expectantes" ante el nuevo plan, en el que esperan participar como "actores". "Es el momento de que se nos tenga en cuenta", ha dicho.

En la rueda de prensa, de nuevo Adolfo Sainz ha incidido en el carácter "estratégico" que tiene el comercio para Castilla y León, para lo que ha puesto en la mesa datos como que el sector aglutina a 142.000 trabajadores, que supone el 14 por ciento del PIB regional y que dispone de unos 30.000 puntos de venta en ciudades y en pequeñas localidades de la comunidad.

Por ello, ha insistido en "hacer ver a las administraciones" que el sector pasa por "una situación complicada" después de dos años de pandemia y del incremento de precios, y les ha pedido "apoyo". "No estamos reconocidos a nivel político", ha continuado.

Como medidas precisas desde el ámbito político para el comercio, el presidente de Conferco ha incidido en propuestas para "fomentar el consumo", apoyo a la modernización de establecimientos y en su digitalización, y en indicie en el "comercio físico" por "dar sentido a las ciudades" y a las necesidades también de los municipios más pequeños.