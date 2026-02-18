Los comerciantes de la Plaza de Abastos de Palencia reclaman "soluciones urgentes" para los problemas del mercado

PALENCIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos de Palencia, Israel Tapia, ha intervenido en el Pleno Municipal para reclamar "soluciones urgentes" para acabar con los problemas y "que la Plaza entre en el siglo XXI".

Tapia ha repasado los problemas que arrastra el edificio desde "hace años y diferentes corporaciones".

Así, se ha referido a las fugas constantes de agua, una plaga de palomas que genera suciedad y excremetnos, los problemas de la calefacción y las cortinas de aire, tras una gran inversión y un proyecto fallido y la licitación de los puestos bloqueada desde 2017, que mantiene el mercado con más de la mitad de sus locales cerrados.

El presidente ha insistido en que estos problemas se arrastran desde hace años y han pasado por diferentes corporaciones "de todos los colores" que han ido dejando que la Plaza de Abastos vaya "muriendo poco a poco".

En este sentido, ha afirmado que Palencia tiene actualmente "la peor Plaza de Abastos de Castilla y León", mientras que el resto de capitales han modernizado y mejorado sus instalaciones, además de implementar ayudas y otras medidas para atraer actividad.

Israel Tapia ha lamentado que en Palencia los puestos están obsoletos, "llenos hasta hace poco de equipos inservibles, basura e incluso cucarachas", con la última licitación de 2017 desierta por los precios fijados.

Asimismo, ha añadido el impacto económico, ya que según sus estimaciones, el Ayuntamiento habría dejado de ingresar más de 400.000 euros desde la última licitación por tasas que no se cobran al estar tantos puestos cerrados.

Un dinero que "podría haberse reinvertido en mejorar la plaza". Tal y como ha señalado.

El portavoz de los comerciantes ha destacado también el papel del mercado como motor económico y turístico para la ciudad y ha pedido integrar en los presupuestos municipales una partida anual estable destinada a su mejora continua, para no depender de subvenciones puntuales ni fondos externos.