Comerciantes, vecinos y colectivos muestran su disconformidad ante la visita de Pedro Sánchez a Palencia

PALENCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Comerciantes, vecinos y diferentes colectivos han mostrado este sábado por distintos puntos de la ciudad su disconformidad ante la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha participado en la capital palentina en el 15 Congreso Autonómico del PSCyL.

Tras dar su discurso en el teatro Ortega ante 600 personas, Sánchez ha abandonado la capital palentina rápidamente en coche, lo que no le ha servido para no escuchar a la gente que se arremolinaba en los alrededores del Ortega quienes entre gritos de 'ladrón y cobarde' han despedido al presidente.

Otro sector que ha mostrado su malestar ha sido el del comercio en la figura de algunos de los comerciantes de la calle Becerro de Bengoa, cortada toda la mañana por la visita del secretario nacional socialista.

"Llevan toda la mañana sin que dejar pasar a la gente, en mi comercio no ha entrado ninguna persona y yo pago los impuestos igual que todos los demás, así que espero que hoy me quiten mi parte" se quejaba la dueña de una óptica.

Así, ha apuntado que "es vergonzoso" porque nadie les ha avisado de lo que iba a pasar y que, además, no podían abrir las persianas por los inhibidores de los coches.

"Si no es por una vecina que me sube la verja a las 07.00 de la mañana no puedo abrir" ha añadido. Durante toda la mañana han sido diferentes colectivos lo que se han manifestado por distintas zonas de la ciudad. Agricultores, estudiantes, miembros de Jusapol, y de la plataforma del Soterramiento, han reivindicado sus peticiones.

PLATAFORMA SOTERRAMIENTO

En concreto, el portavoz de la plataforma del Soterramiento, Pablo Polanco, ha recordado al ministro de Transporte, Óscar Puente, que también ha participado en el congreso de los socialistas de Castilla y León, que Adif "está haciendo obras ilegales que no cumplen los estudios informativos que su ministerio aprobó en 2008 y 2010".

"El ministerio Transportes actual es el responsable de obligar a Adif a cumplir esos estudios informativos" ha subrayado, mientras recordaba que Puente tiene en su poder escritos, denuncias administrativas y "no ha contestado por que no quiere hacer nada".

Polanco se que quejado de que no hay dinero para el soterramiento en Palencia, pero para otras provincias "hay un chorro de millones" para obras públicas, en relación a la futura estación de Valladolid.

Así, se ha preguntado en qué momento, un soterramiento que se proyectó para unir la ciudad a los barrios más desfavorecidos, "en los que más votantes de izquierda hay", se ha convertido en una ideología de derechas.

Por otra parte, ante la posible visita del ministro de Transportes al Salto del Carnero, algo que podría ocurrir según apuntó la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, en el pasado pleno, el portavoz de la plataforma ha manifestado que es "lo menos que debería hacer" para recordarle que en España hay pocas capitales de provincia en las que gobierna el PSOE.