El comercio y la hostelería protagonizan las actividades navideñas este fin de semana en Medina de Rioseco (Valladolid)

El alcalde de Medina de Rioseco (Valladolid), David Esteban, (i) y el presidente de la Asociación de Empresarios Riosecanos y Comarca (Aempryc), Fran de la Iglesia, (d) durante la presentación de las actividades navideñas en la localidad. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El comercio y la hostelería protagonizarán las actividades navideñas de este fin de semana en la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco, donde se celebrarán un mercado navideño y el Día de los Jerséis Navideños, dos de los eventos que más gente sacan a la calle.

El alcalde de Medina de Rioseco, David Esteban, y el presidente de la Asociación de Empresarios Riosecanos y Comarca (Aempryc), Fran de la Iglesia, han presentado este martes las actividades navideñas de la localidad.

En concreto, el Mercado Navideño de la Ciudad Europea de la Navidad, organizado por Aempryec y con la colaboración de este Ayuntamiento, saca a la calle lo mejor del comercio rural durante todo el sábado y la mañana del domingo, cuando se instalarán distintos puestos de regalos, libros, alimentación, ropa o calzado, entre otros.

Además, los establecimientos que pertenecen a esta asociación ya están inmersos en la campaña 'El tren de la ilusión', en la que, por cada compra superior a diez euros en los comercios participantes, el cliente recibe una papeleta para entrar en un sorteo de un vale de 500 euros. El ganador se conocerá el Día de Reyes coincidiendo con el sorteo de la lotería de El Niño.

Por otra parte, el 20 de diciembre, el Ayuntamiento ha programado el Día de los Jerséis Navideños, una jornada que tiene como fin que familias y grupos de amigos disfruten del vermú y del 'tardeo' por las calles de Medina de Rioseco y consuman en la hostelería riosecana, especialmente en los bares que participan con distintos regalos para los jerséis más originales.

Por la mañana, una charanga amenizará la zona de la estación de autobuses y plaza de la Solidaridad para acabar en la calle Mayor, mientras que por la tarde esta cita con la música será desde la Plaza Mayor hasta la plaza de Santo Domingo donde se hará la entrega de premios. Precisamente en la Plaza Mayor se encuentra ya abierto el Mercado de Navidad, con puestos propios de las fechas y atracciones infantiles que permanecerán abiertas hasta el 6 de enero.

OTRAS ACTIVIDADES

Además, esta semana los escolares visitarán la residencia de ancianos para cantarles villancicos, llevarán a cabo sendas funciones navideñas y pondrán sus mensajes en el Árbol de los Deseos.

De la misma forma, dentro de las actividades programadas para estos días, el Museo Temporal del Belén abrirá un año más sus puertas gracias al trabajo de la Asociación Belenista Riosecana.

Durante las fechas navideñas propiamente dichas, los pequeños serán los protagonistas con cuentacuentos, teatro, parque de navilandia, etcétera, pero también habrá actividades de folclore, música clásica y distintos campeonatos deportivos con la solidaridad por bandera.

El final de la época navideña estará protagonizada por los Reyes Magos, que llegarán a Medina de Rioseco el día 5 de enero surcando las aguas del Canal de Castilla en un momento que ya es Fiesta de Interés Turístico Regional. Posteriormente, recorrerán las principales calles de la Ciudad Europea de la Navidad para, en el Ayuntamiento, recibir a los más pequeños y conocer sus deseos para la noche más mágica del año.